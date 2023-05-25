В шимановском приюте для животных установят 104 новых вольера

На строительство дополнительных вольеров из областного бюджета выделено около семи миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области расширят приют для животных. Расположенный в Шимановске. Здесь установят 104 новых вольера, тогда учреждение сможет принять на 40% больше собак, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

На строительство дополнительных вольеров из областного бюджета выделено около семи миллионов рублей. Пока что приют может принять до 164 животных. Кто-то живет в новых теплых вольерах, кому-то комфортно в специальных уличных. Начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов отметил, что после завершения всех работ места хватит для 268 собак.

Обустройство новых вольеров планирую закончить к концу 2023 года. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что амурчане, призванные в рамках частичной мобилизации, при необходимости могут временно отправить своих питомцев в приюты для животных.

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