В Амурской области первую промышленную ипотеку выдали одной из компаний

Промышленную ипотеку в России запустили еще в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье выдали первую промышленную ипотеку компании из Благовещенска. На выкуп арендных помещений выделили около 20 миллионов рублей. Средства организации предоставили по льготной ставке 5 % годовых, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Напомним, что промышленную ипотеку в России запустили еще в 2022 году. С помощью нее на покупку готовой недвижимости можно получить до 500 миллионов рублей. По словам министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, по промышленной ипотеке также доступны на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей, а также на объекты незавершенного строительства.

Напомним. ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что Деньги на частичное погашение ипотеки или же строительство своего дома получат молодые семьи в Амурской области. В правительстве региона рассказали об условиях, которые выдвигаются при выделении социальной выплаты.

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