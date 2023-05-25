В Благовещенске на берегу Зеи обнаружили труп, предположительно пропавшего в декабре мужчины

Сейчас следственный отдел по городу Благовещенску устанавливает причины и обстоятельства смерти мужчины. Фото: Иван Макеев

На берегу Зеи в Благовещенске нашли труп, предположительно пропавшего в декабре мужчины. В ближайшее время проведут официальную процедуру опознания, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Ряд признаков указывает, что погибшим может быть Владимир Х., который пропал еще в декабре 2022 года. В последний раз 52-летнего мужчину видели на улице Амурской еще второго декабря, а после он перестал выходить на связь. Из дома он ушел в темной куртке и джинсах. 25 мая, волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур» опубликовали фотографию пропавшего с подписью: «Найден, погиб».

Сейчас следственный отдел по городу Благовещенску устанавливает причины и обстоятельства смерти мужчины. Пока неизвестно, как и почему пропавший оказался в воде. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Амурской области пропавшего мужчину нашли закопанным в землю.

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