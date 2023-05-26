Четверо подростков обчистили помещение на 1,5 миллиона рублей в Приамурье

В Благовещенске в полицию обратился мужчина с заявлением о краже. У него из помещения по улице 50 лет Октября исчезли видеокарты на сумму 1,5 миллиона рублей. Во время расследования правоохранители задержали четырех подростков: троим 17 лет, одному 16 лет. Сейчас продолжается расследование уголовного дела по 158 статье Уголовного кодекса России, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Полицейские не уточняют, когда именно произошло преступление, однако известно, что неизвестные вломились в подвал дома по улице 50 лет Октября ночью. Грабители снесли навесной замок, висевший на входной двери, ворвались в цокольное помещение и вытащили оттуда 13 видеокарт. Заявитель сказал, что компьютерные комплектующие обошлись ему в кругленькую сумму.

Следователи благовещенского МВД завели уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой. Санкция статьи – до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей. Возраст уголовной ответственности по 158-й начинается с 14 лет.

Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли ломбард, в который сдали одну из украденных видеокарт. Благодаря этому полицейские вышли на всех подозреваемых, ими оказались четверо несовершеннолетних местных жителей: трое 2005 года рождения, один – 2007-го. Они рассказали, что большую часть сворованной техники они продали через сайт объявлений.

– В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Для дальнейшего расследования уголовное дело будет передано в следственные органы, – уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

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