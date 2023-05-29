В Благовещенске во время ДТП перевернулся микроавтобус, пострадала пассажирка

Фото с места происшествия. Фото: dpskontrol_28rus

В микрорайоне Благовещенска в ДТП от сильного удара перевернулся автомобиль, пострадала пассажирка. Столкнулись Toyota Allion и микроавтобус Toyota Hiace. Авария произошла в 11 дня в районе дома №120/3 на улице Текстильной, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Микроавтобус завалился на бок после столкновения. 48-летняя пассажирка получила травмы. На место происшествия выехала скорая помощь.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как семь лет тюрьмы дали мужчине из Благовещенска за смертельное ДТП. Будучи пьяным, он насмерть сбил пожилую женщину на пересечении улиц Горького – Комсомольская, а после скрылся с места ДТП. При этом прав у него не было. Пенсионерка сразу скончалась.

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