Житель Амурской области обманул детский сад на 1,9 миллионов рублей

Суд вынес свое решение. Фото: Даниил ОПАРИН

В Амурской области признали виновным директора организации с ограниченной ответственностью, который обманул детский сад почти на два миллиона рублей. Мужчина ответит перед законом по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Следователи установили, что в феврале и марте 2021 года мужчина и лицо детского сада села Грибское Благовещенского района заключили договоры на очистку крыши здания. Стоимость работ по первому договору составила около 660 тысяч рублей, по второму – около 1,5 миллионов. Директор организации-подрядчика выполнил незначительный объем работ на сумму около 460 тысяч рублей, однако составил акты о выполнении всего объема. В результате виновный неправомерно получил более 1,7 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

– На стадии предварительного следствия в результате принятых следователем мер подследственный добровольно возместил причиненный имущественный ущерб, вернув в бюджет более 1,9 млн рублей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Амурской области.

Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения своды условно с испытательным сроком в три года.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Тыгде закончили ремонт школы, которая сильно пострадала во время паводка. Тогда вода разрушила крыльцо здания и входную группу. С тех пор около 400 учеников пользовались запасным входом, чтобы посещать уроки.

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