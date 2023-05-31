Убедила бросить трубку: сотрудница полиции заметила неладное в торговом центре Благовещенска

Пенсионерке кто-то диктовал в трубку, что ей делать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Благовещенске инспектор по делам несовершеннолетних Евгения Казанцева помогла пенсионерке уберечь часть денег от мошенников. Лейтенант полиции в свободное от службы время находилась в торговом центре и обратила внимание на пожилую женщину, которая через банкомат наличными пополняла счет и переводила деньги. Евгения услышала, как пенсионерке по телефону диктуют, что нужно делать, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу МВД по Амурской области.

Сотрудница полиции убедила 70-летнюю женщину бросить трубку. Она объяснила ей, что на том конце трубки с ней общались мошенники, а затем связалась с ее родственниками и сообщила о случившимся в дежурную часть.

– По данному факту следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что пенсионерке позвонили с неизвестного номера, голос представился сотрудником правоохранительных органов. Мошенник убедил женщину, что на ее имя злоумышленники оформляют кредит и ей необходимо сохранить деньги. Для этого он посоветовал ей приехать в банк, оформить займ на 200 тысяч рублей и перевести их на безопасный счет.

Сотрудница полиции застала пенсионерку в тот момент, когда она уж успела перевести 119 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как житель Амурской области обманул детский сад на 1,9 миллионов рублей.

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