В Амурской области формируется именной батальон «Амурский» для службы в зоне СВО

Народный фронт собрал индивидуальные наборы первой необходимости для военнослужащих. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приамурье появится именной батальон «Амурский». В него войдут военнослужащие по контракту, в настоящий момент бойцы уже проходят обучение, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Народный фронт собрал индивидуальные наборы первой необходимости для военнослужащих. Среди них есть средства гигиены, личные вещи и термобелье. Более 400 комплектов общественники передали в областной военкомат.

Бойцы также в скором времени получат балаклавы, пятиточечные ремни, коробку с сублимированным борщом от учащихся Амурского филиала МГУ имени Невельского и другие предметы.

Напомним, в Амурской области открылся центр поддержки участников СВО. Здесь будут решать вопросы по прохождению реабилитации, оказывать психологические и юридические консультации, а также помогать в переобучении и трудоустройстве.

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