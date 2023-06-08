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НовостиОбщество8 июня 2023 5:18

Выяснилось сколько на данный момент «стобальников» по ЕГЭ в Амурской области

В Приамурье девять выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе
Екатерина МАКСИМОВА
Ребята узнали свои баллы по химии и литературе.

Ребята узнали свои баллы по химии и литературе.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Амурской области озвучили первые результаты ЕГЭ. На данный момент ребята узнали свои баллы по химии и литературе, девять из них получили 100 баллов за экзамен, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

«Стобальниками» по химии стали два выпускника, один из благовещенского лицея №11, второй из лицея БГПУ. Литературу на высший бал написали семь одиннадцатиклассников. Ребята из разных городов Приамурья: Благовещенска, Белогорска, Шимановска, а также из Благовещенского, Ивановского и Сковородинского округов. Теперь будущим студентам предстоит определиться с университетом, с такими баллами у них есть хорошие шансы поступить на бюджет.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что В Амурской области в школьную программу включат туристические поездки. Это станет возможным благодаря всероссийской программе «Классная страна». Развивать школьный познавательный туризм в стране поручил президент Владимир Путин.

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