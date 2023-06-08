Выяснилось сколько на данный момент «стобальников» по ЕГЭ в Амурской области

Ребята узнали свои баллы по химии и литературе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Амурской области озвучили первые результаты ЕГЭ. На данный момент ребята узнали свои баллы по химии и литературе, девять из них получили 100 баллов за экзамен, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

«Стобальниками» по химии стали два выпускника, один из благовещенского лицея №11, второй из лицея БГПУ. Литературу на высший бал написали семь одиннадцатиклассников. Ребята из разных городов Приамурья: Благовещенска, Белогорска, Шимановска, а также из Благовещенского, Ивановского и Сковородинского округов. Теперь будущим студентам предстоит определиться с университетом, с такими баллами у них есть хорошие шансы поступить на бюджет.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что В Амурской области в школьную программу включат туристические поездки. Это станет возможным благодаря всероссийской программе «Классная страна». Развивать школьный познавательный туризм в стране поручил президент Владимир Путин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.