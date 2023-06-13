Китайскому блогеру не разрешили в Благовещенске приготовить одуванчики

Одуванчики. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Китайский блогер под ником «Братишка в России» рассказал с долей иронии как, оказывается, тяжело в России. А все из-за одуванчиков, которые ему не разрешили сорвать для салата, а так хотелось, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– В Благовещенске повсюду цветут одуванчики, в Китае их бы уже давно выкопали и съели. Я так и хотел сделать, но местная жительница сказала мне, что в этой стране они находятся под защитой. Я опешил. В России, действительно, непросто, – поделился блогер.

Конечно, ходить по газонам не самое лучшее дело, но одуванчиков в России полно. Выходит, иностранца обманули? Однако местные жители под видеороликом молодого человека написали ему множество теплых комментариев. Кто-то и вовсе позвал к себе на дачу. Там этого растения полно. К тому же для дачников – это настоящий сорняк, им было бы только в радость, если бы кто-то вырвал с их грядок одуванчики. Также люди предположили, что женщина, скорее всего, хотела предостеречь парня. На уличных грядках рвать что-то для салата не самая лучшая идея, вдруг отравится.

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