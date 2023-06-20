В Амурской области 26 сирот получили квартиры по договору спецнайма

За последние пять лет квартиры получили больше 1600 сирот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приамурье продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот. Планируется, что в 2023 году квартиры получат 126 амурчан. Пока что договоры по спецнайму заключило 26 человек. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на правительство региона.

Правительство выделило больше 756 миллионов рублей на обеспечение детей-сирот жильем по трем направлениям: выделение квартир из специального фонда, приобретение квартир в еще строящихся домах и передача жилищных сертификатов.

Губернатор Василий Орлов отметил, что за последние пять лет квартиры получили больше 1600 сирот, 500 из них воспользовались сертификатом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что жилье для нескольких десятков детей-сирот в Амурской области будет готово к концу года. Квартиры в новостройках получат 35 жителей этой категории льготников.

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