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НовостиОбщество20 июня 2023 11:24

В Амурской области 26 сирот получили квартиры по договору спецнайма

Всего планируется обеспечить жильем 126 сирот
Дарья ИЩУК
За последние пять лет квартиры получили больше 1600 сирот.

За последние пять лет квартиры получили больше 1600 сирот.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приамурье продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот. Планируется, что в 2023 году квартиры получат 126 амурчан. Пока что договоры по спецнайму заключило 26 человек. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на правительство региона.

Правительство выделило больше 756 миллионов рублей на обеспечение детей-сирот жильем по трем направлениям: выделение квартир из специального фонда, приобретение квартир в еще строящихся домах и передача жилищных сертификатов.

Губернатор Василий Орлов отметил, что за последние пять лет квартиры получили больше 1600 сирот, 500 из них воспользовались сертификатом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что жилье для нескольких десятков детей-сирот в Амурской области будет готово к концу года. Квартиры в новостройках получат 35 жителей этой категории льготников.

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