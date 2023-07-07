Ромашки на башне: благовещенская телебашня озарится праздничной подсветкой

«Амурский ОРТПЦ» поздравит благовещенцев с праздником. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В субботу, 8 июля, главная телебашня Приамурья включит праздничную подсветку в честь Дня семьи, любви и верности. Там появится символ праздника – ромашка. Хоровод из полевых цветов закружится на фоне летнего голубого неба и облаков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

8 июля ромашки появятся не только в Благовещенске, но и в других городах России. В Челябинске, например, жители увидят изображения сердец и ромашек и надпись: «Семья, любовь, верность», а в Ростове-на-Дону — разноцветные переливы с цветами.

Напомним, благовещенская телебашня - антенно-мачтовое сооружение «Амурского ОРТПЦ» - самая высокая рекламная конструкция города. Ее высота составляет 180 метров, а общая площадь экранных полей – 453 квадратных метров.

Ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что Константин и Светлана Ляшенко узнали пол своего третьего ребенка с помощью телебашни – вечером 25 марта вышка окрасилась в розовый цвет. Редакция пообщалась со счастливым папой и узнала, как проходила необычная вечеринка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.