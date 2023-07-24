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НовостиОбщество24 июля 2023 0:14

Оборудование для Амурского ГХК на время перекроет дорогу у Свободного

Подъезд к городу перекроют для доставки крупногабаритного груза
Юрий ГАФАРОВ
О перекрытии рассказали в Амурском управлении дорог.

О перекрытии рассказали в Амурском управлении дорог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июля с 4:00 до 6:00 часов утра для амурских автомобилистов будет недоступен проезд с 7 по 13 километр автодороги «Подъезд к городу Свободный от автодороги «Амур», сообщило Амурское управление дорог.

Временное перекрытие дороги связано с доставкой крупногабаритного оборудования на строящийся Амурский газохимический комбинат. Огромные агрегаты перевозят на самоходном модульном транспорте, который передвигается со скоростью около двух километров в час. Поэтому пятикилометровый участок он преодолевает примерно за два часа.

Автомобилистов просят учесть это перекрытие при планировании поездок по области.

Напомним, что на привокзальной площади благовещенского аэропорта появится новая схема движения, в ближайшее время здесь установят соответствующие дорожные знаки. На территории хотят запретить парковку в вечерние и ночные часы.

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