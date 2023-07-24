12 лесных пожаров локализовано в Амурской области за сутки

Пожары в области сейчас тушат 450 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всеверных районах Приамурья на момент 24 июля действует 23 лесных пожара. Лес горит на площади в 14,5 тысяч гектаров. Пожарные локализовали 12 возгораний на площади в 3247 гектаров в Тындинском и Зейском округах и Селемджинском районе, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопансости.

Пожар, локализованный в четверг в Норском заповеднике, сейчас ликвидируют больше 80 человек – сотрудники заповедника, Норского и Завитинского лесхозов, пожарные из Ивановки, Варваровки, Новобурейского, Ромны, Усть-Ивановки и Новопетровки. Сегодня туда вертолетом будут дополнительно переброшены десантники Архаринского отделения Амурской авиабазы.

Пожары в области сейчас тушат 450 человек при поддержке 84 единиц техники, в том числе самолета и двух вертолетов. «Комсомольская правда – Благовещенск» внимательно следит за ситуацией с пожарами в Приамурье.

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