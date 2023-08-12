Глава Амурской области рассказал о развитии космодрома «Восточный»

Межпланетную станцию запустили 11 августа. Фото: правительство Амурской области.

Поистине историческое событие произошло накануне на космодроме «Восточный» в Свободненском районе Амурской области. 11 августа отсюда впервые за 47 лет запустили автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». На запуске присутствовали глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, губернатор области Василий Орлов, а также приглашенные из Китая и Хабаровского края гости.

Это первая в истории современной России лунная миссия. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Благовещенск», запуск прошел успешно. Космическая станция должно помочь в изучении Луны, исследовании ее территории и поиске пригодных мест для последующей высадки аппаратов. На круговую окололунную орбиту на высоте 100 километров над поверхностью естественного спутника Земли станция ориентировочно выйдет 16 августа.

Глава области отметил важность проделанной работы и рассказал о развитии космодрома.

«Это знаменательное историческое событие – очередной шаг в развитии космоса. Мы видим, что космодром «Восточный» развивается. Стройка находится на личном контроле Президента России Владимира Владимировича Путина. Скоро будет готов стартовый комплекс для ракет «Ангара». В перспективе отсюда будут запускать пилотируемые космические аппараты», – отметил Василий Орлов.

По словам губернатора, именно благодаря космодрому развивается близлежащий город Циолковский, в котором проживает 8500 человек. В планах увеличить численность до 18 000 жителей. В городе строится жилье, модернизируется инфраструктура. Именно с Циолковского началась газификация области, здесь запустили первую котельную.

После запуска ракеты-носителя губернатор вручил благодарственные письма пяти отличившимся сотрудникам космодрома. По плану станция сядет в районе Южного полюса Луны уже 21 августа.

Губернатор наградил отличившихся сотрудником космодрома. Фото: правительство Амурской области.

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