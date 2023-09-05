На одной из улиц Благовещенска умер мужчина

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В Благовещенске мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу и…умер. Нет, причиной тому не смертельное ДТП. По словам очевидцев, мужчине резко стало плохо, и он упал. Люди вызвали скорую, однако человек скончался. Сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Приезда врачей пострадавший не дождался. Он умер на месте. Сколько лет погибшему – неизвестно. Однако очевидцы сообщают, что на вид ему было лет 50. В причине смерти предстоит разобраться специалистам. Проезжающий мимо водитель заметил, как тело накрывают полицейские и опубликовал кадры с места трагедии.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Благовещенске водитель потерял сознание за рулем, влетел в дерево и умер на месте. Он не зацепил других участников движения, но от силы удара погиб сам. Медики уже ничем не могли помочь. Мужчине было 59 лет.

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