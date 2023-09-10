В Благовещенске открыли новую спортивную площадку

Снимок с открытия. Фото: администрация Благовещенска.

В Амурской области в селе Садовом в торжественной обстановке открыли современную новую спортивную площадку. На праздник пригласили аниматоров, подготовили интересную программу и установили красивую фотозону. Проект разработали специалисты Дома культуры и получили субсидию по программе инициативного бюджетирования, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Здесь собрались спортивные ребята и их родные, которые пришли поболеть за них, ведь в разгар открытия состоялись соревнования по футболу и волейболу. А также для жителей и гостей села подготовили концертную программу, для них выступили артисты Городского дома культуры.

Всего на создание общественной зоны было выделено более 1,9 миллиона рублей при софинансировании городского бюджета, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Константиновке открыли площадку ГТО. Новый спортивный объект открыли на территории хорошо знакомого местным спортсменам стадиона «Амур». На площадке установили многофункциональные уличные тренажеры, брусья, турники и рукоходы, а также оборудование для подготовки и выполнения испытаний ГТО.

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