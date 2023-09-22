Через новый Зейский мост в Благовещенске запретят ездить грузовикам массой больше 3,5 тонн

Мост испытан на прочность грузовиками. Фото: правительство Амурской области

Амурский минтранс сообщил, что по результатам мониторинга транспортной обстановки в районе нового моста через реку Зея в областном центре, принято несколько важных решений, касающихся безопасности дорожного движения. Самое важное ограничение – через новый мост нельзя будет ездить грузовикам массой больше трех с половиной тонн. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ведомство подчеркнуло, что новый мост построен по современным стандартам и предназначен для проезда всех типов транспортных средств. Ограничения вводятся для того, чтобы развести транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения и экологическую ситуацию в центре города, где построен новый мост.

Поэтому тяжелые грузовики с массой от 3,5 тонн будут въезжать в город и выезжать из него по старому мосту.

«Организации, которые занимаются грузоперевозками, подтвердили, что логистическая инфраструктура действующего моста достаточно удобна, и решение не вызвало критики», – сообщили в минтрансе.

Нужно отметить, что большинство складов, площадок загрузки и разгрузки, стоянок грузовиков сосредоточены в северной части Благовещенска, в районе старого моста.

В ближайшее время специалисты установят необходимые дорожные знаки на улице Горького на выезде из Благовещенска, и со стороны подъезда к городу на развязке дороги Владимировка-Зазейский и федеральной трассы «Амур».

«Комсомолка» ранее писала, что глава Благовещенска Олег Имамеев сообщил об открытии подъезда к мосту со стороны города к 16 октября 2023 года. К этой дате завершится реконструкция участка улицы Горького от Лазо до Первомайской.

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