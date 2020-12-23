Благовещенские предприниматели, работающие в торговом центре «ГСТК» на Ленина, 75, боятся остаться без работы. Помещения, в котором они арендуют торговые места, в первом квартале 2021 года выставят на продажу.Менять и менятьсяО продаже торгового центра предприниматели узнали из своих источников этой осенью. Причины такого решения объяснили в городской администрации Все дело в федеральном законодательстве – оно предписывает городам и весям ликвидировать муниципальные предприятия, каковым является и упомянутый торговый центр.В Благовещенске эта работа проводится поэтапно. В первую очередь, город реализует имущество, используемое для целей торговли.- По закону торговля не является вопросом местного значения, и муниципалитет не обязан заниматься этим видом деятельности. Но администрация должна обеспечить условия для того, чтобы этот вид деятельности развивался. Администрация Благовещенска выполнила эту обязанность на «отлично», учитывая, что наш город занимает лидирующие позиции по количеству торговых площадей на душу населения, – отметил заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин.Первым в областной столице продали бывший центральный рынок, он же торговый центр «Центральный». Его продали в начале 2020 года. А к концу года подошёл и срок торгового центра «ГСТК». Выбор на него пал отчасти потому, что это помещение требует значительного ремонта.- Неоднократно жалобы на состояние помещения поступали от покупателей и жителей многоквартирного дома, в котором расположены торговые площади. В связи с тем, что здание все равно в ближайшие несколько лет нужно продавать, делать ремонт в период пандемии в условиях дефицита бюджета нецелесообразно, - отметили в мэрии Благовещенска.По словам Максима Ноженкина, сейчас необходимо переводить бизнес в цивилизованный формат торговли - от этого выиграют и покупатели, и сами предприниматели.- Сейчас мы ведем переговоры по открытию на территории города рынков нового формата, которые можно увидеть, например, в Москве, других городах, странах – когда сами производители товаров представляют свою продукцию. Эти рынки отличаются и удобной планировкой, и новым оформлением, это притягивает людей. В следующем году мы планируем, что у нас откроются две такие площадки. Во-первых, это помещение по ул. Ленина, 77, которое займут те же предприниматели, которые открыли фермерский рынок в «Самбери». Вторая площадка – «Русские ярмарки», федеральный проект, который реализуется во многих городах нашей страны, - рассказал заммэра.Новоселье или закрытиеТем не менее, узнав в сентябре о грядущей продаже торговых помещений на Ленина, 75, работающие там бизнесмены сразу же забили тревогу и создали инициативную группу, чтобы обратиться к мэру Благовещенска. Причина беспокойства проста: найти новые торговые места, да ещё и по приемлемой цене, не так-то просто.Сейчас с этим обещает помочь администрация города Благовещенска. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с учетом обращения предпринимателей торги, изначально запланированные на конец этого года, были перенесены на начало 2021-го. За это время власти проработали вопрос об альтернативном месте торговли для всех арендаторов.В частности, арендаторы торговых площадей в центре «ГСТК» на Ленина, 75, могут переехать в новый рынок по соседству – на Ленина, 77.- Для открытого диалога на площадке администрации Благовещенска была организована встреча с арендаторами, осуществляющими свою деятельность на территории ТЦ «ГСТК» по ул. Ленина, 75 и владельцами вновь открываемого рынка по ул. Ленина, д.77. В ходе нее обсуждались условия и возможность осуществления торговли во вновь открываемом рынке, - рассказали в мэрии амурской столицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦентральный рынок Благовещенска продали в частные рукиАукцион состоялся 16 марта (ПОДРОБНОСТИ)В Благовещенске могут остаться без работы полтысячи человекМэрия города планирует продать торговые центры ГСТК (ПОДРОБНОСТИ)