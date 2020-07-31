2020-07-31T03:40:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 31 июля 2020: Наибольший коэффициент распространения COVID-19 - в Тамбовском районе

Последние новости о коронавирусе в Амурской области на 31 июля 2020 года
Ольга ГЕТМАН
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В Приамурье 566 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом ковид получают лечение в стационарных условиях, 302 – в амбулаторно-поликлинических условиях. Фото: pexels.comВ Приамурье 566 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом ковид получают лечение в стационарных условиях, 302 – в амбулаторно-поликлинических условиях. Фото: pexels.com
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В четверг, 30 июля, состоялось очередной заседание оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Во время него главный санитарный врач Ольга Курганова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в Амурской области остается напряженной - коэффициент распространения за последние семь дней не упал ниже единицы.

Инфографика: Yandex.ru

Инфографика: Yandex.ru

Между тем, в некоторых районах Приамурья этот коэффициент достаточно высок. Так, в Тамбовском районе он составляет 2,1, в Благовещенском районе и Тынде – 1,4, в Благовещенске и Прогрессе – 1,1. За последние сутки новые случаи заражения зафиксировали в областной столице, Белогорске, Свободном, Райчихинске, Прогрессе, а также в Благовещенском, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах (подробнее см. «Только цифры»).

Инфографика: Yandex.ru

Инфографика: Yandex.ru

У 50,6% пациентов наблюдается пневмония, у 40,1% - симптомы ОРФИ, у 9,3% - бессимптомная форма. Сегодня, по информации и.о. министра здравоохранения Светланы Леонтьевой, 566 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом ковид получают лечение в стационарных условиях, 302 – в амбулаторно-поликлинических условиях. Свободный коечный фонд составляет 35,7%. Два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся на аппарате ИВЛ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи заболевания COVID-19 в Амурской области на 30.07.2020*:

г. Благовещенск +16

г. Белогорск +2

г. Свободный +4

г. Райчихинск +1

пгт. Прогресс +2

Благовещенский район (с. Усть-Ивановка, с. Чигири, с. Новотроицкое, с. Волково) +6

Бурейский район (п. Бурея) +1

Константиновский район (с. Константиновка) +1

Ромненский район (с. Ромны) +1

Селемджинский район (пгт. Токур) +1

* По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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