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Сильное воспаление глаз получили благовещенские школьники во время урока

Причиной стала включенная на весь день лампа для кварцевания
Дарья ПрокопьеваДарья ПрокопьеваДарьяПрокопьева
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Дети лечатся дома под контролем окулистов. Фото: pexels.com

Дети лечатся дома под контролем окулистов. Фото: pexels.com

Несколько учеников 10 класса Алексеевской гимназии города Благовещенска заработали воспаление глаз из-за длительного пребывания в классе с включенной лампой для кварцевания. Управление образования городской администрации проводит служебное расследование. Также на место выехали работники городской прокуратуры.

- Как выяснилось, преподаватель забыла отключить лампу в начале урока. В итоге прибор работал в течение дня, - сообщили в пресс-службе мэрии амурской столицы.

В ведомстве уточнили, что детям диагностировали электроофтальмию – болезнь, которая поражает глаза вследствие воздействия вредного излучения и характеризуется сильным воспалением. Сейчас они находятся на домашнем лечении. Им рекомендовано применение капель для глаз и контроль врача-окулиста.

Городское управление образования издало приказ «Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, антисептиков». Проводятся дополнительные инструктажи с работниками. Родителям принесены извинения. Кварцевая лампа демонтирована из учебного кабинета, будет установлен новый рециркулятор.

По факту произошедшего будут приняты административные меры и дополнительные меры безопасности, добавляют в пресс-службе администрации Благовещенска. Необходимые меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера, готовы принять и в прокуратуре города по результатам идущей сейчас проверки.

- Работники прокуратуры осматривают учебный кабинет и опрашивают работников образовательного учреждения. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в части обеспечения безопасного учебного процесса, а также проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Там же отметили, что ход проверки и состояние здоровья несовершеннолетних находится на контроле.

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