Стреляли ночью, добили с утра: Полиция установила подозреваемых в убийстве тигра Павлика

Амурский тигров на Дальнем Востоке осталось немного - около 560 особей. Фото: wikimedia.org

Амурская полиция установила личности подозреваемых в убийстве амурского тигра Павлика. Напомним, останки животного обнаружили 23 сентября в Свободненском районе Приамурья – его застрелили. По факту незаконной охоты и добычи особо ценного животного, занесенного в Красную книгу РФ, возбудили уголовное дело.

- По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу – раненого тигра, и застрелили его, - рассказали подробности в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

Павлик в транспортировочном контейнере. Фото: amur-tiger.ru

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил что убийство тигра, очевидно, было преднамеренным:

- Они видели в кого стреляют, стреляли несколько раз. Подозреваемых двое: один — местный житель, другой — вахтовик. Мы доведем эту ситуацию до логического завершения и будем добиваться жесткого наказания убийцам.

Личности подозреваемых установили сотрудники УМВД России по Амурской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Свободненский». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства гибели амурского тигра.

Если вина подозреваемых подтвердится, им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Также виновным предстоит выплатить 1,1 миллиона рублей за причиненный природе ущерб.

СПРАВКА «КП»

Тигра Павлика вместе с его сестрой Еленой выпустили в природу в мае 2019 года в Архаинском районе Амурской области. Специалисты следили за жизнью животных с помощью специальных ошейников с GPS-модулями, а также фотоловушек. Оказалось, что тигры успешно охотятся, ведут себя мирно и практически не вступают в контакты с людьми.

Исключением стала встреча сотрудников Хинганского заповедника с тигром Павликом летом 2019 года. Заметив людей, тигр остановился, но и специалисты не растерялись. Они крикнули приближающемуся тигру «Паша, иди домой!» - и Паша, как ни странно, послушался и удалился в тайгу.