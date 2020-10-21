Нужна ли справка об отсутствии ковида для приема в поликлинике?

Поликлиники Благовещенска работают с огромными перегрузками. Фото: www.amurobl.ru

Работа поликлиник в Амурской области и, в особенности, в Благовещенске в последнее время вызывает много вопросов. На некоторые из них сегодня, 21 октября, дала ответы и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Как работают поликлиники?

По словам Светланы Николаевны, режим работы узких специалистов остался прежним – до 19.00. А вот бригады неотложной медпомощи, бригады по забору мазков работают до 21.00-22.00. Точнее, выезжают они до 21.00, а потом занимаются оформлением документов.

Поменялся график работы и в выходные дни. В субботу поликлиники работают полный рабочий день, бригады выезжают еще в воскресенье. Так специалисты стараются отработать весь наплыв пациентов, который имеется на сегодняшний день.

- Нагрузка на врачей увеличилась почти в три-четыре раза, поэтому объем выполняемой работы очень большой, несмотря на то, что у нас, как и в других организациях, есть «потери», - прокомментировала и. о. министра. - У нас болеют медицинские работники, которые уходят на листы нетрудоспособности – не только по ковиду, но и по другим болезням. Мы сейчас активно отзываем специалистов из отпусков, чтобы максимально усилить работу.

Нужно ли предъявлять результат теста на ковид, чтобы попасть на прием к врачу?

На этот вопрос Светлана Леонтьева ответила однозначно – нет. Никому из специалистов для получения амбулаторно-поликлинической консультации не надо показывать результаты дополнительных исследований.

- Не требуются результаты на ковид ни в коем случае. Такие требования безосновательны, - подчеркнула глава областного минздрава.

Правда, что автомобили «скорой» собирают больных с ковидом по 2-3 человека и привозят в больницу?

Такие случаи Светлане Николаевне неизвестны – тем более, что скорая помощь не занимается простой транспортировкой пациентов. Такие бригады транспортируют на госпитализацию только пациентов со средней тяжестью заболевания, которые нуждаются в сопровождении медицинского персонала.

- У нас выделен отдельный санитарный автотранспорт, который в сопровождении медперсонала транспортирует пациентов для исключения их проезда в общественном транспорте для обследования, в том числе на КТ, и при направлении на госпитализацию для транспортировки в стационары. Я сейчас говорю о пациентах с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», - рассказала и. о. министра здравоохранения.

То есть, если какие-то автомобили и возят сразу несколько больных коронавирусом, то это скорее всего санитарный транспорт. А туда если и садят по два-три человека, то это пациенты с идентичным диагнозом, которые не имею рисков заразить друг друга.

Что делать, если результат теста оказался положительным?

Информация о положительных результатах поступит сразу в поликлинику. То есть, врачи приедут и без звонка со стороны пациента.

- Если сегодня не приехал, то приедет обязательно завтра. Если что-то смущает пациента, он может позвонить в регистратуру и еще раз обозначить эту проблему, - объяснила Светлана Леонтьева. - Но еще раз повторюсь – сейчас огромная нагрузка на врачей, до 200-250 вызовов на одну поликлинику. Поэтому время оказания помощи намного увеличилось. Не успевают наши доктора оказать помощь всем и одномоментно.

Поэтому приходится сортировать пациентов по срочности. На первом месте – те, у кого длительно сохраняется высокая температура, пациенты с сопутствующей патологией, возрастные пациенты.