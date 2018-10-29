Снежные выходные в Благовещенске: задержки авиарейсов, проблемы на дорогах и красивые фотографии в соцсетях

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-29T11:07:21+03:00

Осложнял ситуацию на дорогах гололед, с которым все эти дни боролись дорожные службы. Фото: amurobl.ru

В ближайшие дни на дорогах сохранится гололед, а с крыш будут падать сосульки [советы по безопасности от МЧС]

Изменить размер текста: A A

Все выходные столицу Приамурья посыпало снегом. По данным Амурского гидрометцентра, с 26 октября до девяти часов вечера 28 октября в Благовещенске выпало 20 миллиметров осадков. А это почти три декадных нормы!

То дождь, то снег

Циклон в минувшие выходные накрыл не только Приамурье, но и наших ближайших соседей. «В Хабаровском крае и Еврейской автономной области за сутки выпало более половины октябрьской нормы осадков. В Амурской области отдельные районы получили за полтора суток всю месячную норму, здесь ливневый дождь сменился мокрым снегом, и за несколько часов почти на всей территории области установился снежный покров. Утром 27 октября высота слоя снега местами достигла 30 см, а снег продолжает идти», - сообщается на сайте «Метеовести».

Для кого-то снег - повод для радости и красивых снимков.Фото: СОЦСЕТИ

Наблюдался и разброс температур: от -20 градусов на северо-западе области до +5 на юге. Мокрый снег красиво налипал на провода и деревья, вдохновляя амурчан на живописные снимки для соцсетей. К слову, снега хоть и выпало много, но, скорее всего, он растает в ближайшие дни. По словам метеоролога Светланы Казачинской, за годы ее работы только однажды октябрьский снегопад образовал не временный, а постоянный снежный покров - в 2007 году. Обычно же он успевает сойти, поскольку днем еще держатся плюсовые температуры, а постоянного снежного покрова придется подождать до ноября.

Будьте осторожны

Конечно, не для всех снег стал поводом для фотосессии. Из-за непогоды в аэропорту Благовещенска в выходные задерживались рейсы, самолеты направляли на аэродром в Хабаровск. На одном из них, кстати, международном, туристы возвращались домой из Нячанга.

В понедельник белоснежная красота на улицах сменилась слякотью. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Проблемы поджидали и на земле. Несколько раз пожарные и спасатели приходили на помощь амурчанам, застрявшим на трассе из-за поломки автомобилей. А утром в понедельник в Шимановском районе, недалеко от села Ушаково, из-за выпавшего снега с трассы съехал грузовик. В машине ехали двое мужчин, женщина и четырехлетний ребенок. Ситуация осложнялась тем, что на том участке трассы нет связи, но, к счастью, мимо проезжала фура, водитель которой и передал «сигнал SOS» в ближайшее село. Как сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, на место прибыли пожарные-спасатели и вытащили грузовик обратно на трассу.

Осложнял ситуацию на дорогах и гололед, с которым все эти дни боролись дорожные службы, высыпая на улицы тонны противогололедных веществ. За одни только сутки 28 октября на дороги Благовещенска высыпали порядка 20 тонн пескосолевой смеси. Кстати, наледь будет образовываться и дальше из-за плюсовых температур днем (30 октября, кстати, синоптики обещают +4…+6 градусов) и минусовых ночью. Еще одна напасть ближайших дней - сосульки и падающий с крыш снег. Так что будьте осторожны.

Опасайтесь падения сосулек и снега с крыш! Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

КОНКРЕТНО

Советы от МЧС

- На скользкой дороге не тормозите резко. Проезжая опасный участок, сохраняйте скорость постоянной, а педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно и мягко. Также не делайте резких движений рулем.

- Особенно внимательными надо быть при движении на мостах и эстакадах. Ледяная корка здесь появляется раньше, а исчезает позже.

- На скользкой дороге лучше избегать резких маневров и обгонов. При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема.

- Обращайте особое внимание на пешеходов. Люди могут поскользнуться и упасть, переходя дорогу, поэтому старайтесь не напугать их резкими сигналами. Подъезжая к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

- Пешеходам рекомендуется использовать в своем гардеробе более яркие цвета, а детям на одежду пришить светоотражающие элементы. Утром и вечером это поможет водителю заблаговременно вас заметить и затормозить. Ходите по тротуару и не перебегайте дорогу в неположенном месте.

Еще одна проблема - сосульки и падение снега с крыш:

- По возможности не подходите близко к стенам зданий, а если идете вдоль них, то сохраняйте безопасное расстояние (не ближе 3-4 метров от стен).

- Если услышите подозрительный шум наверху, не останавливайтесь посмотреть, что там происходит. Нужно постараться поскорее покинуть опасное место либо как можно быстрее прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием.

- Не стоит оставлять свой автомобиль рядом с крышей подъезда.

- Ни в коем случае нельзя игнорировать ограждения и переступать через них.

За выходные выпало почти три декадные нормы осадков.Фото: Людмила СУДЕЙКИНА

ВАЖНО!

При возникновении несчастных случаев, обращайтесь в ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 518-112.

Также можно звонить по номерам 101 (для набора со всех операторов мобильной связи) и 01 (со стационарных телефонов).