В Благовещенске задержали еще два авиарейса

СЕГОДНЯ 07:32 2018-10-28T08:04:20+03:00

Один из них - международный

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Недавно мы писали, что в Благовещенске из-за снегопада задержали четыре авиарейса.

Сегодня, 28 октября, в Благовещенском аэропорту из-за плохой погоды задержали еще два самолета.

Один из них, заходя на посадку в аэропорт, из-за плохой видимости отправился на запасной аэродром в Хабаровск. Вернется он в Благовещенск только тогда, когда погода немного улучшится.

Второй рейс – международный самолет из Нячанга – также ушел на запасной аэродром Хабаровска. Там пассажиры прошли таможню. Назад борт полетит уже внутренними авиалиниями, без дополнительного пограничного контроля. Его прибытие ожидается в 18.00 в том случае, ели погода станет лучше.

Пассажиры, которые желали улететь в Москву, смогут отправиться в столицу ориентировачно в 20.00 по местному времени.

Сейчас в области наблюдается ухудшение погодных условий. Специалисты советуют соблюдать правила безопасности во время выхода на улицу.