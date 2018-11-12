В Приамурье рассказали как живется Цеповязу в тюрьме

4 ноября было 8 лет со дня кущевской резни. 5 лет назад вынесли приговор главарю банды Сергею Цапку и его подельникам. Все это время Кущевская жила спокойно. Напомним, что в ноябре 2010 года в доме местного фермера Аметова, Цапок и его подельники устроили кровавую резню. Тогда ни убили 12 человек: 8 взрослых и четверо детей. жила спокойно. Больше станицу в страхе никто не держит.

В ноябре 2013 года лидеру ОПГ Сергею Цапку и двум его сподручным - Игорю Черных у и Владимиру Алексееву - дали пожизненный срок за убийство 12 человек в станице, а также другие преступления. Но по этапу пошел только Алексеев. Черных и Цапок скончались в камере СИЗО. Вячеслав Цеповяз, Владимир Запорожец и дядя главаря банды Николай Цапок получили по 19 лет строгача за подготовку резни в Кущевской и ряд других преступлений.

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки.

Та самая скандальная фотография Цеповяза.

- Это ему жена с воли деньги присылала на деликатесы, - рассказывают соседи Цеповяза в Кущевской. - Она же раньше к нему частенько ездила на зону, на свидания. А не так давно перестала.

- Деньги на деликатесы в колонии вы давали?

- На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги, - говорит Наталья Стришняя. - Да, мы со Славой общались по телефону, он звонил мне, присылал номера банковских карт, на которые переводить деньги. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку - купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Когда я перестала ему деньги отправлять, он начал требовать их у детей. Сын переводил папе. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Его разводили на зоне, а он, кажется, разводил меня. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял.

Шмон в колонии

После того как снимки Цеповяза, поедающего, будучи за решеткой, крабов да шашлыки, появились в СМИ, в колонию нагрянула проверка. Один за другим приехали проверяющие из ФСИН, прокуратуры, Следственного комитета. Разобраться в том, как деликатесы попали на стол к заключенному поручил лично глава СК Александр Бастрыкин.

Самого Цеповяза лишили ряда привилегий, а после того как он не появился на завтрак, нарушив таким образом тюремный режим, вообще отправили отсидеться в штрафной изолятор. Суровыми наказаниями грозят и сотрудникам колонии, явно не без участия которых крабы, икра и шашлыки попали за решетку….

А между тем за Цеповяза вступились общественники. Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова выложила в соцсети снимки реальных условий содержания этого заключенного.

- Изначально оповещаю, использованные фото, те что я выкладываю в соц сети, сделаны лично мной при осуществлении общественного контроля, с разрешения осужденного и начальства колонии! На фото Цеповяз Вячеслав Андреевич, в последнее время стал известен по гулявшим фото в интернете... Думаю все поняли что за фото. На данный момент отбывает наказание в ФКУ ИК/3 - колония мужская, строгого режима! 14.01.2011 года Цеповяз В.А. был арестован, его история объединена в одно общее дело, банды «цапков». Осужден на 19 лет 8 месяцев приговором Краснодарского краевого суда., – рассказала Наталья Охотникова.

Койка Цеповяза в амурской колонии.Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того общественница рассказала, что подлинность фото с крабами и шашлыками не доказана. И проверка, проведенная в колонии в апреле, когда у руководства тюрьмы появились фото Цеповяза с крабами, не нашла существенных нарушений. На стол к заключенным могут попадать любые продукты из тюремного магазинчика, это не запрещено правилами. Цеповяз до 2016 года, пока у него не появились проблемы со здоровьем, работал на тюремной пасеке, имея возможность тратить на дополнительные продукты до 7800 рублей в месяц.

Условия содержания - не роскошные.Фото: СОЦСЕТИ

Охотникова отметила, что всё время пребывания в колонии Цеповяз содержался в тех же условиях, что и все остальные заключенные. Пока работал, имел возможность жить в камерах на два человека. А после 2016 года содержался в обычном бараке на несколько (до 20) человек. Выложенные фото - как раз из такого барака.

Кухня общая для заключенных всей камеры.Фото: СОЦСЕТИ

Охотникова отметила также, что непосредственно в убийствах в станице Кущевской на Кубани Цеповяз участие не принимал. Он был осужден как член банды цапков - организованной преступной группировки.

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