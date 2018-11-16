Глава наблюдательной комиссии, защищавшая Цеповяза, ушла со своего поста

Председатель Общественной наблюдательной комиссии по защите прав заключенных Наталья Охотникова написала заявление – она уходит из числа наблюдателей.

- Не могу сказать, что ее заставили уйти. Но решение было, так сказать, добровольно-принудительным, - сообщил заместитель председателя ОНК Андрей Зенков. – Мы все намерены уйти, вся комиссия. Это наше внутреннее решение. Происходит это из-за той травли, которую подняли СМИ и в Интернете в отношении нашего председателя.

Сама Охотникова отключила телефоны и удалила свою страницу в Инстаграм, где она несколько дней назад высказалась с пламенной речью в защиту Вячеслава Цеповяза, члена банды «цапков», фото которого с шашлыками и крабами на тюремном дворе попали в Сеть.

- Изначально оповещаю: использованные фото, те, что я выкладываю в соцсети, сделаны лично мной при осуществлении общественного контроля, с разрешения осужденного и начальства колонии! На фото Цеповяз Вячеслав Андреевич, в последнее время стал известен по снимкам, гулявшим в интернете... Думаю, все поняли, что за фото. На данный момент отбывает наказание в ФКУ ИК/3 - колония мужская, строгого режима! 14 января 2011 года Цеповяз В. А. был арестован, его история объединена в одно общее дело банды Цапков. Осужден на 19 лет 8 месяцев приговором Краснодарского краевого суда, - рассказала Наталья Охотникова в Инстаграм.

Общественница отметила, что подлинность фото с крабами и шашлыками не доказана. И проверка, проведенная в колонии в апреле, когда у руководства тюрьмы появились фото Цеповяза с крабами, не нашла существенных нарушений. На стол к заключенным могут попадать любые продукты из тюремного магазинчика, это не запрещено правилами. Цеповяз до 2016 года, пока у него не появились проблемы со здоровьем, работал на тюремной пасеке, имея возможность тратить на дополнительные продукты до 7800 рублей в месяц.

Охотникова рассказала, что все время пребывания в колонии Цеповяз содержался в тех же условиях, что и все остальные заключенные. Пока работал, имел возможность жить в камере на два человека. А после 2016 года содержался в обычном бараке на несколько (до 20) человек. Выложенные фото - как раз из такого барака.

После того как снимки Цеповяза, поедающего, будучи за решеткой, крабов да шашлыки, появились в СМИ, в колонию нагрянула проверка.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, после того как снимки Цеповяза, поедающего, будучи за решеткой, крабов да шашлыки, появились в СМИ, в колонию нагрянула проверка. Один за другим приехали проверяющие из ФСИН, прокуратуры, Следственного комитета. Разобраться в том, как деликатесы попали на стол к заключенному, поручил лично глава СК Александр Бастрыкин.

Самого Цеповяза лишили ряда привилегий, а после того как он не явился на завтрак, нарушив таким образом тюремный режим, вообще отправили отсидеться в штрафной изолятор. Суровыми наказаниями грозят и сотрудникам колонии, явно не без участия которых крабы, икра и шашлыки попали за решетку.