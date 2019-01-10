Еще один подрядчик, работавший на космодроме Восточном, «прикарманил» почти 26 миллионов рублей

Список уголовных дел, связанных с космодромом Восточным в Амурской области, пополнился еще одной историей. На скамье подсудимых оказался генеральный директор АО «ЛЕО ТЕЛЕКОМ» Новиков А.С. Мужчина подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он, используя свое служебное положение, «прикарманил» солидную сумму - 25 869 780 рублей, которые принадлежали ФГУП «ЦЭНКИ» (в ведении организации находится космодром). Деньги мужчина присвоил не за раз, а постепенно - в период с августа по декабрь 2017 года.

Задержали предпринимателя в Москве, в аэропорту Шереметьево, когда он пытался улететь во Вьетнам.

- Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Амурской области. Они же задержали подозреваемого и этапировали в Амурскую область, - сообщили «КП-Благовещенск» в пресс-службе Благовещенского городского суда.

На суде подозреваемого на время расследования было решено заключить под стражу на два месяца - в СИЗО он пробудет до 28 февраля 2019 года. О такой мере пресечения Благовещенский горсуд просил следователь СУ СК России по Амурской области, ходатайство поддержал прокурор.

Сам обвиняемый и его защитник, конечно, возражали и просили о подписке о невыезде или залоге. Однако суд встал на сторону следователей, посчитав, что находясь на свободе, мужчина может повлиять на свидетелей (сотрудников его же компании), уничтожить или подтасовать доказательства или вовсе податься в бега. Ведь задержали его в аэропорту, а доказательств того, что он купил обратный билет в Россию, у мужчины не оказалось.

К слову, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание - лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, связанные с коррупцией проблемы при строительстве космодрома Восточного, разгребают до сих пор. Посажено уже несколько чиновников и генеральных директоров предприятий, в том числе главной конторы, отвечавшей за возведение космодрома - «Спецстроя». Был арестован за получение взятки глава администрации Циолковского (космический городок возле Восточного) Николай Кохно.

Да и качеству строительства в результате массовых хищений был нанесен ущерб – буквально в прошлом году выяснилось, что под стартовым столом космодрома находятся большие пустоты. И на их устранение теперь тоже нужны деньги. И новые подрядчики…

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Самые громкие дела Восточного

1. Еще осенью 2013 года был отправлен в отставку руководитель Дальспецстроя при Спецстрое России Юрий Хризман. А уже осенью 2014 года на него было заведено уголовное дело о хищении денежных средств, выделенных из федерального бюджета на строительство объектов космодрома Восточный. По версии следователей, в результате незаконных действий Юрия Хризмана в период 2012 - 2013 годов бюджету Российской Федерации был причинен ущерб в сумме не менее 1,8 миллиарда рублей. Вообще же на тот период Счетная палата России оценила масштаб ущерба в сумму около 12 миллиардов рублей.

2. Интересный способ достучаться до власти придумали рабочие космодрома в апреле 2015 года. Они написали на крышах своих рабочих вагончиков, что хотят работать, но уже четыре месяца сидят без зарплаты. Так они хотели привлечь внимание президента России Владимира Путина. К слову, им удалось пообщаться с главой государства во время прямой линии и рассказать о своей проблеме. Тогда задолженность по зарплате составила около 1 миллиарда рублей.

3. За время стройки космодрома не раз правоохранительными органами выявлялись факты дачи взяток. Например, в коммерческом подкупе был обвинен один из руководителей стройки. Так, по версии следствия, с июля 2013-го по январь 2014 года между стройуправлением и подрядчиком ООО «Добрострой» были заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ на космодроме. Сумма - свыше 20 миллионов рублей. Опасаясь создания препятствий со стороны руководителя при заключении последующих контрактов, подрядчик перевел на его счет полмиллиона рублей. На начальника стройуправления завели уголовное дело.