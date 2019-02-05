Дальний Восток, давай, до свидания?

С начала 90-х на Дальнем Востоке стабильно снижается количество жителей. Образно выражаясь, начиная с 1992 года наш округ потерял целое Приморье по численности населения (смотрите «Только цифры»). Об этом недавно сообщили сразу несколько дальневосточных СМИ со ссылкой на Росстат. Правда, в конце 2018-го население Дальнего Востока резко увеличилось на пару миллионов. Вот только случилось это за счет присоединения двух новых регионов - Забайкалья и Бурятии.

О том, что люди бегут с Дальнего Востока, говорят уже не первый год, хотя попытки остановить отток населения (или увеличить приток) и предпринимаются. Взять хотя бы раздачу бесплатной земли или всевозможные мегастройки вроде космодрома или газоперерабатывающего завода, которые дают рабочие места. Вот только чемоданное настроение никуда не делось. Почему так? Разбираемся вместе с экспертами.

Это тенденция

Среди причин отъезда сами дальневосточники называют проблемы с поиском работы по специальности, трудности с жильем, высокие цены, в том числе на жилищно-коммунальные услуги, отсутствие качественного здравоохранения и образования. Последняя проблема особенно остро проявилась после введения ЕГЭ - теперь молодежь все чаще уезжает учиться в другие регионы и не возвращается.

Впрочем, не все уезжают отсюда из-за того, что здесь плохо. Особенно это касается опять же молодежи - люди уезжают просто за новыми впечатлениями. А вообще, как говорят эксперты, «бегут везде».

- Это тенденция по всему миру. Бегут из деревни в районный центр, из районного центра - в город. Затем - в столицу. Этот процесс характерен для современной жизни. Люди ищут лучшей жизни, ищут возможности для реализации своих способностей, как они об этом думают, поэтому это нормально, - считает экономист Андрей Конюшок.

А что же может удержать людей? С одной стороны, ничего сложного: доступное жилье, наличие работы, развитая инфраструктура, возможности для личностного роста.

- Работа должна быть оплачиваемой настолько, чтобы можно было не бедствовать. Во всем мире основную работу дает малый бизнес, потому что он динамичен, он работает только там, где есть спрос, а если есть спрос, значит, есть возможность получать зарплату. Малый бизнес как раз дает возможность удержать молодых людей в своей местности. Государственные средства ограниченны - больниц же не построишь больше, чем их надо, и государственных учреждений не откроешь больше, чем нужно, - поясняет экономист.

Также, по мнению эксперта, удержать людей на Дальнем Востоке можно не только деньгами. В частности, здесь помогли бы… физкультурно-оздоровительные комплексы, построенные где-нибудь на границе районов, например, между Тамбовкой и Константиновкой или Архарой и Михайловкой.

- Если человек шесть дней в неделю отработал, он заработал деньги, а в воскресенье повез жену и детей в этот ФОК. Они там поплавали, отдохнули. Людей должно что-то держать, не только деньги. Деньги сегодня не проблема заработать. С детства мы привыкаем к тому месту, где мы живем, и неважно, где это место. Если ты родился в деревне, там вырос, то ты любишь ее. Поэтому, если в этой деревне появились дороги, спортивные центры, возможности для личностного роста, то зачем уезжать? - подводит итог Андрей Конюшок.

Латание дыр

Получается, что в теории все просто, а сложности вылезают уже на практике. Так, может быть, на законодательном уровне как-то можно решить проблему?

- Люди уезжают за достатком, в условия, где более высокое качество и уровень жизни, - говорит депутат Законодательного собрания Приамурья Сергей Труш. - Уровень жизни - это то, какими материальными благами я обладаю, а качество - это блага, скажем так, морально-духовные. У нас тут и то и другое на очень низком уровне. Мы здесь просто доживаем свое последнее.

Поэтому каким-то законом дело не поправишь. Даже если это будет закон «поднять всем зарплату». Как считает депутат, для решения проблемы нужен комплексный подход, а не «латание дыр».

- Допустим, мне в селе необходим доктор. Как бы я завлек туда человека? - рассуждает Сергей Труш. - Ему нужны условия для жизни: дом, в который можно сразу заезжать и жить, рабочее место, возможность заниматься еще какой-то научной работой, помимо приема пациентов, за которую можно получать дополнительную копейку, и так далее. Отчего бы не остаться в таких условиях? А если я захочу «отмазаться», то просто предложу специалисту миллион и скажу, чтобы обязательно три года отработал на селе. В итоге мы получаем то, что имеем: он берет миллион, отбывает срок три года, получает себе стаж, а за этот миллион берет в ипотеку квартиру в другом месте и уезжает из Амурской области.

Пиарить Дальний Восток

И все-таки, как можно привлечь людей на Дальний Восток? Чтобы народ, как когда-то на строительство БАМа, рванул в наши края по зову сердца да и задержался здесь.

- Надо Дальний Восток пропагандировать в других регионах, - уверен кандидат философских наук, ведущий специалист социологической организации «ВЦИОМ-Амур» Юрий Магницкий. Свое мнение он высказал в эфире радио "КП"- Благовещенск" - Многие даже не знают, где мы находимся. Мое мнение: здесь, в Благовещенске, можно жить припеваючи. Я никогда не пожалел, что когда-то сюда переехал. В людях надо с детства развивать внутреннюю мобильность, показывать, что в современном мире немобильный человек обречен на нищету. Нужно воспитывать это качество у тех людей, которые сталкиваются со сложными жизненными ситуациями, чтобы они видели перспективы в переезде сюда. Когда-то моя мать, когда был голод в 20-30-е годы, приехала в Амурскую область работать акушеркой. Поработала здесь, затем уехала в Москву, закончила там институт, прошла всю войну и стала главным врачом крупнейшей московской больницы. Потому что в ее семье воспитывали эту мобильность. И таких примеров много (полностью комментарий можно послушать здесь).

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Численность населения в ДФО:

на 1 января 2017 года - 6 182 679 человек

на 1 января 2018 года - 6 165 284 человека

в 1991 году - 8 063 558 человек

на 1 января 2019 - 8 189 261 человек

МНЕНИЕ ИСТОРИКА

Земля - уже не ценность

Как известно, все новое - это хорошо забытое старое. Так, может быть, поучиться у предыдущих поколений, как людей на Дальний Восток заманивать?

- Отчасти исторический опыт начинает быть востребованным. Это, прежде всего, касается программы «Дальневосточный гектар» - это во многом отсылка к столыпинской переселенческой политике, - считает историк Владимир Пушкарев. - Однако надо иметь в виду, что социально-экономическая ситуация все-таки изменилась. В начале ХХ века основной массой населения были крестьяне, большей частью малоземельные и вообще безземельные. Для них земля даже на краю света, на Дальнем Востоке, была большой ценностью. А сейчас мы прекрасно понимаем, что в большом объеме дальневосточным гектаром сюда людей не заманить, потому что он им и не нужен. Земля перестала быть такой ценностью для большого количества людей. Поэтому нужно обращаться к другим методам, и это, прежде всего, налоговые льготы, которые были характерны, опять-таки, для переселенцев в царской России.

СКАЗАНО!

- Миграция происходит во всем мире, это нормально, есть научные исследования по этой теме. Люди едут в столицы, в крупные города за работой и более теплым климатом, это называется экономическим трендом. Наличие работы создает условия для жизни. Не только с Дальнего Востока уезжают, в Зауралье то же самое. Сейчас даже говорят, что Москва - это не Россия, а Париж - не Франция. Это отдельные экономики, отдельные агломерации. И это не плохо и не хорошо. Помните, как пустеет Детройт в Америке? Закончилась работа, автомобильные заводы встали, рынок поменялся, народ разъехался, город-миллионник опустел.

Я считаю, что государство в отношении Дальнего Востока и Приамурья стратегически делает все правильно. Создаются крупные конкурентные производства, создающие высококвалифицированные рабочие места и высокие зарплаты. Возьмите космодром, газоперерабатывающий завод: проекты потрясающие, в Амурской области ничего подобного не было за всю ее историю. На Дальнем Востоке ничего подобного нет!

А что касается цифр по миграции, то они плавающие, не надо паниковать по этому поводу. Нужно планомерно работать над качеством жизни, мы этим занимаемся.

Губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с благовещенскими школьниками в пресс-центре "Комсомольской правды".