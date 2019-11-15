«Да они его с первого курса гнобили»: студенты благовещенского колледжа рассказали об отношениях стрелка с пострадавшими и погибшим

Сегодня перекресток улиц Красноармейская – Шевченко выглядит вполне буднично. Не скажешь, что буквально вчера здесь произошло настоящее побоище. 19-летний Данил Засорин открыл огонь по студентам, а после покончил с собой.

Не страшно

Все занятия в учреждении отменили до понедельника, но корреспонденты КП побывали в общежитии колледжа. Здесь мы встретили настоящий кордон. Накануне сотрудники ФСБ запретили всем причастным давать комментарии журналистам.

О событиях того дня рассказал один из студентов.

- Началось все с того, что нам сказали, что там стреляют. У нас корпуса разные, здания разные, поэтому мы ничего не слышали. Но оповестили всех сразу. Я из другой группы, но я пару раз его (стрелка – прим. Ред.) видел, у нас были совмещенные пары. Как я понял, у него то ли обида была, то ли еще что-то. Когда у нас проводился следственный эксперимент, пришли люди в форме, стали задавать вопросы - что вы видели, что вы слышали, знали ли вы стрелявшего, общались ли с ним. Как обычно в фильмах бывает, вот так и спрашивали, - рассказал учащихся Максим (имя изменено – прим. ред.).

А вот в магазинах неподалеку ситуацию до сих пор обсуждают, правда, без малейшей доли ужаса.

Фото: Дарья Прокопьева

- Да кто вас, студентов, знает. Что от вас ожидать? - весело спрашивает кассирша.

- Ну да, вчера вот стреляли, - кивает парень.

- А ты там был, что ли?

- Меня спасло то, что я на пары не пошел, прогуливал, - весело отмахивается студент.

Сейчас многие ребята разъезжаются домой, общежитие стоит полупустое.

- Целых три выходных. Чего тут киснуть? – радуются студенты. Трагедия, развернувшаяся в стенах их собственного колледжа, кажется, впечатлила немногих.

У входа в общежитие нам удалось поговорить с одной из преподавательниц. Женщина вела пары, как у стрелка, так и у его жертв.

- Я у них преподавала, но никогда не замечала ничего странного в поведении стрелявшего. Спокойный и тихий мальчик, хорошо учился, на пары не опаздывал. На моих занятиях никаких конфликтов не было, никогда не замечала травли или вражды, - рассказала Олеся Федорова (имя изменено по просьбе героя – прим. ред.).

А вот студенты, наблюдавшие за ситуацией не только на парах, рассказывают совсем другую историю.

- Эти ребятки все спортсмены, занимались разными единоборствами, один кажется тайским боксом, другой рукопашником был. Не знаю, с чего у них там началось, но гнобили они его еще с первого курса. А не так давно Данил этот стоял со своей девушкой, они шли мимо. И такие: «О, девушка твоя? Да она через нас всех уже прошла». Понятно, что поддеть хотели. Но может это и стало последней каплей, - рассказывает один из студентов Алексей (имя изменено – прим. ред.), затягиваясь сигаретой за углом общаги.

Фото: Дарья Прокопьева

Продавал алкоголь и мог полезть в драку

О пострадавшем Касьяне К., 2002 года рождения, нам рассказали его знакомые. Мальчик занимается рукопашным боем, как и его братья. Мог применить физическую силу, не боялся вступать в конфликты. Поэтому после 9-го класса его «попросили» уйти из школы.

Фото: соцсети

- Нормальный парень, правда, из школы его попросили уйти – он там приторговывал алкоголем, это никому не нравилось… Мог поговорить жестко, знал, что его братья-спортсмены прикроют, - рассказал приятель Касьяна К.

К слову, на странице подростка и вправду есть реклама алкогольных напитков, кальяна, табака. Касьян занимался продажей товара из Китая.

Скриншот страницы

В то же время на личной странице погибшего Алексея Голубничего стали появляться оскорбления в его адрес. «Такие человеческого языка не понимают, только язык силы», «Получил свое, осталось остальных посадить», «Земля стала немного чище», - пишут пользователи. И это лишь немногие комментарии, не изобилующие нецензурной лексикой.

Фото: скриншот страницы

Знакомые парня пытаются защитить его в комментариях и остудить пыл нападающих.

«Господи, вы знать ничего не знаете, там увидели что - то, тут увидели…Я просто в шоке, че ж когда Леша живой был, никто из вас не подошел и не сказал, что он плохой? Вас не было в этот день там, и не нужно нести чушь. Стрелявший взрослый парень, мог бы и поговорить, а не за ружье хвататься. Он был не в адеквате. Не надо говорить о том, чего вы знать не знаете!», - пишет один из подписчиков Алексея.

«И пусть вы закидаете своими гнусными словами, но вы никогда не будете правы и никогда не измените отношения к погибшему парню. Помните, все вернется вам бумерангом. И оставьте человека! Пусть земля тебе будет пухом. Родным и близким огромного терпения, соболезную», - добавляет другой.

Кроме того, по Сети расходится стихотворение, посвященное Алексею Голубничему.

Фото: Дарья Прокопьева

Споры не утихают, студенты до хрипоты спорят кто прав, кто виноват. В причинах трагедии кропотливо разбираются следователи. А семьи погибших готовятся хоронить своих мальчиков…

Угрозы для жизни нет

В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии здоровья студентов, получивших ранения в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным ведомства, за жизнь ребят можно не опасаться.

- В детской областной клинической больнице находится двое пациентов 17 лет, которые вчера были доставлены с места происшествия. Оба они прооперированы. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, в составе отделения детской политравмы. Второй пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Оба пациента компенсированные. Выполняется весь спектр медицинских обследования и лечения. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим, - сообщил главный врач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.

Третий пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении Благовещенской городской больницы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Студентам, педагогам и родителям оказывают психологическую поддержку

Утром 15 ноября психологи Амурского областного института развития образования начали оказывать психологическую поддержку студентам, педагогам и родителям. Около 15.00 к ним подключаться и специалисты МЧС.

- Помощь психолога можно получить в главном корпусе организации по ул. Красноормейская, 157 (кабинеты 102а, 107) и в общежитии по ул. Красноармейская, 155/1 (кабинет 205). Также обратиться можно по телефонам: 8-914-040-20-03 (Новикова Лариса Александровна), 8-924-842-11-95 (Ефремова Татьяна Николаевна), 8(4162)226-247, 8(4162)226-250. Помимо этого, данную услугу можно получить в Центре социального обслуживания «Доброта» по телефону 8-924-844-00-24 (действует круглосуточно). Сегодня принимать всех нуждающихся на базе колледжа психологи смогут до 20.00. В субботу и воскресенье эта работа будет продолжена с 9.00 до 18.00, - говорят в министерстве образования Амурской области.

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