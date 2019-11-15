«Да они его с первого курса гнобили»: студенты благовещенского колледжа рассказали об отношениях стрелка с пострадавшими и погибшим
Сегодня перекресток улиц Красноармейская – Шевченко выглядит вполне буднично. Не скажешь, что буквально вчера здесь произошло настоящее побоище. 19-летний Данил Засорин открыл огонь по студентам, а после покончил с собой.
Не страшно
Все занятия в учреждении отменили до понедельника, но корреспонденты КП побывали в общежитии колледжа. Здесь мы встретили настоящий кордон. Накануне сотрудники ФСБ запретили всем причастным давать комментарии журналистам.
О событиях того дня рассказал один из студентов.
- Началось все с того, что нам сказали, что там стреляют. У нас корпуса разные, здания разные, поэтому мы ничего не слышали. Но оповестили всех сразу. Я из другой группы, но я пару раз его (стрелка – прим. Ред.) видел, у нас были совмещенные пары. Как я понял, у него то ли обида была, то ли еще что-то. Когда у нас проводился следственный эксперимент, пришли люди в форме, стали задавать вопросы - что вы видели, что вы слышали, знали ли вы стрелявшего, общались ли с ним. Как обычно в фильмах бывает, вот так и спрашивали, - рассказал учащихся Максим (имя изменено – прим. ред.).
А вот в магазинах неподалеку ситуацию до сих пор обсуждают, правда, без малейшей доли ужаса.
Фото: Дарья Прокопьева
- Да кто вас, студентов, знает. Что от вас ожидать? - весело спрашивает кассирша.
- Ну да, вчера вот стреляли, - кивает парень.
- А ты там был, что ли?
- Меня спасло то, что я на пары не пошел, прогуливал, - весело отмахивается студент.
Сейчас многие ребята разъезжаются домой, общежитие стоит полупустое.
- Целых три выходных. Чего тут киснуть? – радуются студенты. Трагедия, развернувшаяся в стенах их собственного колледжа, кажется, впечатлила немногих.
У входа в общежитие нам удалось поговорить с одной из преподавательниц. Женщина вела пары, как у стрелка, так и у его жертв.
- Я у них преподавала, но никогда не замечала ничего странного в поведении стрелявшего. Спокойный и тихий мальчик, хорошо учился, на пары не опаздывал. На моих занятиях никаких конфликтов не было, никогда не замечала травли или вражды, - рассказала Олеся Федорова (имя изменено по просьбе героя – прим. ред.).
А вот студенты, наблюдавшие за ситуацией не только на парах, рассказывают совсем другую историю.
- Эти ребятки все спортсмены, занимались разными единоборствами, один кажется тайским боксом, другой рукопашником был. Не знаю, с чего у них там началось, но гнобили они его еще с первого курса. А не так давно Данил этот стоял со своей девушкой, они шли мимо. И такие: «О, девушка твоя? Да она через нас всех уже прошла». Понятно, что поддеть хотели. Но может это и стало последней каплей, - рассказывает один из студентов Алексей (имя изменено – прим. ред.), затягиваясь сигаретой за углом общаги.
Фото: Дарья Прокопьева
Продавал алкоголь и мог полезть в драку
О пострадавшем Касьяне К., 2002 года рождения, нам рассказали его знакомые. Мальчик занимается рукопашным боем, как и его братья. Мог применить физическую силу, не боялся вступать в конфликты. Поэтому после 9-го класса его «попросили» уйти из школы.
Фото: соцсети
- Нормальный парень, правда, из школы его попросили уйти – он там приторговывал алкоголем, это никому не нравилось… Мог поговорить жестко, знал, что его братья-спортсмены прикроют, - рассказал приятель Касьяна К.
К слову, на странице подростка и вправду есть реклама алкогольных напитков, кальяна, табака. Касьян занимался продажей товара из Китая.
Скриншот страницы
В то же время на личной странице погибшего Алексея Голубничего стали появляться оскорбления в его адрес. «Такие человеческого языка не понимают, только язык силы», «Получил свое, осталось остальных посадить», «Земля стала немного чище», - пишут пользователи. И это лишь немногие комментарии, не изобилующие нецензурной лексикой.
Фото: скриншот страницы
Знакомые парня пытаются защитить его в комментариях и остудить пыл нападающих.
«Господи, вы знать ничего не знаете, там увидели что - то, тут увидели…Я просто в шоке, че ж когда Леша живой был, никто из вас не подошел и не сказал, что он плохой? Вас не было в этот день там, и не нужно нести чушь. Стрелявший взрослый парень, мог бы и поговорить, а не за ружье хвататься. Он был не в адеквате. Не надо говорить о том, чего вы знать не знаете!», - пишет один из подписчиков Алексея.
«И пусть вы закидаете своими гнусными словами, но вы никогда не будете правы и никогда не измените отношения к погибшему парню. Помните, все вернется вам бумерангом. И оставьте человека! Пусть земля тебе будет пухом. Родным и близким огромного терпения, соболезную», - добавляет другой.
Кроме того, по Сети расходится стихотворение, посвященное Алексею Голубничему.
Фото: Дарья Прокопьева
Споры не утихают, студенты до хрипоты спорят кто прав, кто виноват. В причинах трагедии кропотливо разбираются следователи. А семьи погибших готовятся хоронить своих мальчиков…
Угрозы для жизни нет
В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии здоровья студентов, получивших ранения в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным ведомства, за жизнь ребят можно не опасаться.
- В детской областной клинической больнице находится двое пациентов 17 лет, которые вчера были доставлены с места происшествия. Оба они прооперированы. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, в составе отделения детской политравмы. Второй пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Оба пациента компенсированные. Выполняется весь спектр медицинских обследования и лечения. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим, - сообщил главный врач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.
Третий пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении Благовещенской городской больницы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Студентам, педагогам и родителям оказывают психологическую поддержку
Утром 15 ноября психологи Амурского областного института развития образования начали оказывать психологическую поддержку студентам, педагогам и родителям. Около 15.00 к ним подключаться и специалисты МЧС.
- Помощь психолога можно получить в главном корпусе организации по ул. Красноормейская, 157 (кабинеты 102а, 107) и в общежитии по ул. Красноармейская, 155/1 (кабинет 205). Также обратиться можно по телефонам: 8-914-040-20-03 (Новикова Лариса Александровна), 8-924-842-11-95 (Ефремова Татьяна Николаевна), 8(4162)226-247, 8(4162)226-250. Помимо этого, данную услугу можно получить в Центре социального обслуживания «Доброта» по телефону 8-924-844-00-24 (действует круглосуточно). Сегодня принимать всех нуждающихся на базе колледжа психологи смогут до 20.00. В субботу и воскресенье эта работа будет продолжена с 9.00 до 18.00, - говорят в министерстве образования Амурской области.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Задержан гендиректор ЧОПа , охранявшего благовещенский колледж, в котором произошла стрельба
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (подробности)
Сканворды отгадывать? Зачем в колледжах, школах и детсадах ЧОПовцы, если мимо них спокойно проходят маньяки и убийцы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Благовещенский стрелок предупреждал о бойне в колледже, но никто не обратил внимания
Тревожные записи Даниил Засорин оставил на своей страничке (подробности)
Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске
Обычное утро, в Амурском колледже строительства и ЖКХ (Благовещенск) на третьем этаже идет занятие по выполнению работ (так называется предмет) у четверокурсников специальности «Компьютерные системы и комплексы». (подробности)
«Умер на месте»: студент, погибший от выстрела в упор в колледже Благовещенска, хотел сделать предложение возлюбленной
Родственники подтвердили информацию о смерти Алексея Голубничего (подробности)
Жертву стрелка из Благовещенского колледжа похоронят в родном селе (подробности)
Сергей Мардан: Систему безопасности в учебных заведениях создать невозможно
Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку
ИСТОЧНИК KP.RU