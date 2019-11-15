Жертву стрелка из Благовещенского колледжа похоронят в родном селе

Алексея Голубничего, погибшего во время стрельбы в благовещенском колледже, решили похоронить в его родном селе Среднебелая в Амурской области.

О том, что прощание с погибшим молодым человеком состоится завтра, рассказал журналисту «Комсомолки» близкий друг убитого Данил Бондаренко.

- Прощание будет проходить в субботу, 16 ноября, в местном доме культуре, проститься с Алексеем смогут все желающие, - сообщил молодой человек.

Фото: соцсети

Проститься с Алексеем можно будет с 12.00 до 13.00. Похороны состоятся после прощания.

В родном селе Среднебелая у погибшего парня остались родители. На похороны из близких людей должны приехать его брат и бабушка.

У расстрелянного студента также осталась девушка. Как сообщали знавшие Алексея Голубничего люди, он собирался на ней жениться. Парень планировал сделать предложение Дарине буквально на днях, а девушка мечтала связать с ним свою судьбу.

Фото: соцсети

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