«Я не верю, что это он»: в Среднебелой простились с погибшим в благовещенском колледже студентом
16 ноября в Доме культуры села Среднебелое Ивановского района состоялось прощание с погибшим 14 ноября Алексеем Голубничим. Напомним, студент четвертого курса был убит во время стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Фото: Татьяна РЯБОВА
Зал ДК был буквально переполнен, проститься с парнем собрались все односельчане, друзья семьи. Люди несли цветы и венки. Кроме местных жителей приехали и студенты из Благовещенска. Чтобы проводить друга им пришлось преодолеть около 80 километров от города до села.
- Да не он это, я не верю, как же так! – говорит один из парней, со слезами выбегая из зала.
Мама погибшего плачет не переставая. Его девушка не может отойти от тела возлюбленного. Слезы наворачиваются на глазах даже у взрослых мужчин. В толпе то и дело слышится «Какое горе», «Лешенька, Лешенька…». Одной из женщин стало плохо, ей пришлось вызвать скорую помощь.
фото: Татьяна РЯБОВА
Тем временем бабушки у Дома культуры вспоминают погибшего Алексея в детстве.
- Хороший был такой ребенок, и не верится, что такой молодой умер. Какое горе семье, - сетуют местные жительницы.
- Всем отведено определенное время, и против судьбы не пойдешь. Но теперь он в лучшем мире, там нет страдания.
На кладбище в последний путь Алексея Голубничего провожали два автобуса и около 20 машин. Желающие проститься выстроились даже вдоль дороги.
Фото: Татьяна РЯБОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU