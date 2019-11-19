В Приамурье проверят всех студентов, имеющих оружие

В правительстве Амурской области прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории области. После трагедии в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Приамурье приняли ряд мер. В частности, в образовательных учреждениях ужесточен пропускной режим и охрана.

- Губернатор поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах и необходимых финансовых средствах, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Кроме того, сейчас сотрудники полиции и Росгвардии проверяют студентов всех вузов и сузов, имеющих оружие. Также на совещание обсудили необходимость передать охрану учебных заведений высшего и среднего образования Росгвардии.

В качестве профилактических мер предложено не только усилить безопансоть, но и ввести в образовательных учреждениях систему тьюторства. Кураторы будут работать с учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии.

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