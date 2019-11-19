Охранника благовещенского колледжа, в котором произошла бойня, взяли под стражу

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-19T08:37:04+03:00

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Благовещенский городской суд избрал меру пресечения для охранника Амурского колледжа строительства и ЖКХ, в котором произошла стрельба. Мужчина заключен под стражу на два месяца.

Следователи обвиняют его в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по этой статье достигает 10 лет лишения свободы.

Сам охранник свою вину не признает, и настаивает на том, что в день трагедии все сделал по инструкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU