Из-за гололедицы в Благовещенском районе приостановлено движение школьных и пригородных автобусов

В Благовещенске временно приостановлено движение школьных автобусов, а также маршрутов №№1Э и 8. Кроме того, остановлена работа общественного транспорта, работающего на участках региональных дорог «Благовещенск-Свободный», «Благовещенск – Бибиково», «Подъезд к с. Владимировка», «Подъезд к с. Белогорье», «Белогорье – Марково» в Благовещенском районе. Коррективы в работу перевозчиков внес прошедший 23 ноября дождь, превративший дороги в каток.

Фото: www.instagram.com/mintransamur/

- Маршрутные и школьные автобусы возобновят движение после устранения зимней скользкости. Ориентировочно работы будут завершены к вечеру 26 ноября. Информация об открытии участков данных дорог будет оперативно предоставлена жителям, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Похожая ситуация наблюдается и в других районах области. В 13 муниципалитетах детей перевели на домашнее обучение, отменено движение 125 школьных маршрутов из 263.

- Качество образования ребенка определяется, в том числе, и тем, сколько занятий он посетил в течение учебного года. До начала экзаменов дети обязательно должны пройти все темы. Поэтому выполнение учебной программы в образовательных организациях – приоритет, - отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. - Конечно, исходя из нынешних погодных условий, рисковать жизнями детей для того, чтобы доставить их в школы, недопустимо. Поэтому на местном уровне при наведении порядка на дорогах школьные маршруты должны быть в приоритете.

Фото: www.instagram.com/mkpgstk

Работы по очистке дорог не прекращаются, с последствиями ливня борются сотни рабочих, израсходовано несколько тысяч тонн противогололедного материала.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Благовещенске ожидается снег и ветер

По данным Амурского ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточного УГМС», 26 ноября днем в Благовещенске будет облачно, ожидается слабый снег. Ветер при этом усилится до 7 – 12 метров в секунду. Столбик уличного термометра остановится на отметке 10 – 12 градусов мороза.

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