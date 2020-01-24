Благовещенск ограничит связи с Китаем из-за короновируса

Власти Благовещенска приняли решение ограничить связи с приграничным Хэйхэ из-за вспышки короновируса на территории КНР.

- В частности, приостановлены все образовательные, культурные обмены, а также официальные визиты между Благовещенском и городами Китая. Валентина Калита уже дала ряд поручений руководителям структурных подразделений администрации, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

По последним данным вирус дошел уже до провинции Хэйлунцзян. Более того, в городе Суйхуа расположенном в 430 километрах от границы уже зарегистрирована первая смерть от пневмонии.

Также в областном центре продолжается усиление мер профилактики, особое внимание уделяется местам массового пребывания людей. Руководителям развлекательных и торговых центров поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима. Население активно информируют о профилактики вирусных респираторных заболеваний.

КОКРЕТНО

Симптомы заболевания:

- высокая температура

- насморк

- сухой кашель

- осиплость голоса

- одышка

- резкая слабость

- головная боль

- резкое ухудшение самочувствия

При наличии любых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

ВАЖНО!

Меры профилактики:

- избегайте мест массового скопления людей, не посещайте рынки, где продаются животные, морепродукты

- избегайте близкого контакта с лицами, имеющими признаки инфекционных заболеваний

- используйте медицинские маски, меняйте их каждые два часа

- тщательно мойте руки с мылом после посещения мест массового скопления людей и перед едой

- прочищайте нос, обрабатывайте его дезинфицирующими салфетками

- обрабатывайте гаджеты, на которых зачастую больше бактерий, чем на крышке унитаза общественного туалета

- откажитесь от экзотических блюд

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