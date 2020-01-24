Благовещенск ограничит связи с Китаем из-за короновируса
Власти Благовещенска приняли решение ограничить связи с приграничным Хэйхэ из-за вспышки короновируса на территории КНР.
- В частности, приостановлены все образовательные, культурные обмены, а также официальные визиты между Благовещенском и городами Китая. Валентина Калита уже дала ряд поручений руководителям структурных подразделений администрации, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
По последним данным вирус дошел уже до провинции Хэйлунцзян. Более того, в городе Суйхуа расположенном в 430 километрах от границы уже зарегистрирована первая смерть от пневмонии.
Также в областном центре продолжается усиление мер профилактики, особое внимание уделяется местам массового пребывания людей. Руководителям развлекательных и торговых центров поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима. Население активно информируют о профилактики вирусных респираторных заболеваний.
КОКРЕТНО
Симптомы заболевания:
- высокая температура
- насморк
- сухой кашель
- осиплость голоса
- одышка
- резкая слабость
- головная боль
- резкое ухудшение самочувствия
При наличии любых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
ВАЖНО!
Меры профилактики:
- избегайте мест массового скопления людей, не посещайте рынки, где продаются животные, морепродукты
- избегайте близкого контакта с лицами, имеющими признаки инфекционных заболеваний
- используйте медицинские маски, меняйте их каждые два часа
- тщательно мойте руки с мылом после посещения мест массового скопления людей и перед едой
- прочищайте нос, обрабатывайте его дезинфицирующими салфетками
- обрабатывайте гаджеты, на которых зачастую больше бактерий, чем на крышке унитаза общественного туалета
- откажитесь от экзотических блюд
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ИСТОЧНИК KP.RU