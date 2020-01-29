В аптеках Благовещенска закончились медицинские маски

Жители Благовещенска жалуются, что не могут найти в аптеках медицинские маски. Взволнованные горожане рассказали, что обзванивали аптеки, но в справочных службах крупных аптечных сетей отвечают, что маски закончились.

- В одной сети сказали, что уточнить о наличии товара можно в конце недели, но что-то не верится, что маски подвезут так быстро, - сетует благовещенка.

Корреспондент «Комсомольской правды» также позвонил в справочную службу сети аптек.

- Масок нет, к сожалению, ни а аптеках нашей сети, ни на складе. Только под заказ от поставщика, но ждать придется около месяца, - ответили там.

Информация подтверждается и на аптечных сайтах.

Тем временем на дверях торговых центров и рынков города появляются объявления о масочном режиме. Пока он носит рекомендательный характер. Такие объявления можно увидеть на дверях Центрального рынка и торгового центра XL.

Люди обзванивают даже специализированные парикмахерские магазины.

- В таких вот магазинах, которые для разных мастеров, часто бывали тканевые маски. Мы подумали, может, там купить можно. Но там тоже нет, - разводят руками амурчане.

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