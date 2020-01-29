2020-01-29T07:31:10+03:00
Общество

В аптеках Благовещенска закончились медицинские маски

В общественных местах висят объявления о масочном режиме
Татьяна Рябова
Поделиться:
Фото: WhatsAppФото: WhatsApp
Изменить размер текста:

Жители Благовещенска жалуются, что не могут найти в аптеках медицинские маски. Взволнованные горожане рассказали, что обзванивали аптеки, но в справочных службах крупных аптечных сетей отвечают, что маски закончились.

- В одной сети сказали, что уточнить о наличии товара можно в конце недели, но что-то не верится, что маски подвезут так быстро, - сетует благовещенка.

Корреспондент «Комсомольской правды» также позвонил в справочную службу сети аптек.

- Масок нет, к сожалению, ни а аптеках нашей сети, ни на складе. Только под заказ от поставщика, но ждать придется около месяца, - ответили там.

Информация подтверждается и на аптечных сайтах.

Тем временем на дверях торговых центров и рынков города появляются объявления о масочном режиме. Пока он носит рекомендательный характер. Такие объявления можно увидеть на дверях Центрального рынка и торгового центра XL.

Люди обзванивают даже специализированные парикмахерские магазины.

- В таких вот магазинах, которые для разных мастеров, часто бывали тканевые маски. Мы подумали, может, там купить можно. Но там тоже нет, - разводят руками амурчане.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Благовещенске готовы развернуть инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

Также власти закупают дополнительное оборудование и вводят масочный режим в местах массового скопления людей (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Китая вывезли уже более 200 туристов

Среди амурчан есть также и граждане КНР с видом на жительство в России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Амурчане могут рассказать о своих родственниках-героях во Всенародной экспозиции
В Благовещенске готовы развернуть инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
«Бросили трубку!»: благовещенка оказалась неинтересна мошенникам из-за маленькой суммы на счету
Рейсы Благовещенск – Санья временно приостановлены
В Приамурье при пожаре погиб мужчина
В Приамурье не зафиксировано ни одного случая короновируса
Китайским студентам, обучающимся в Благовещенске, продлят каникулы
В Благовещенск пытались провезти пельмени и колбасу с вирусом африканской чумы
В Благовещенске во время пожара погибли два человека
В Приамурье в ДТП погиб амурчанин
Стало известно о ситуации с короновирусом в соседнем с Благовещенском Хэйхэ
В Благовещенске проверяют качество блюд в детских садах и школьных столовых
Ушел из жизни Герой Советского Союза, депутат Благовещенской Думы Юрий Кузнецов
Вандалов, которые разгромили ледяные фигуры в Благовещенске, поймали
Сообщения о взрывных устройствах в садиках Благовещенска не подтвердились
Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
Благовещенские детсады снова заминировали
Запись детей в первый класс в Благовещенске начнется с 1 февраля
Амурская «инфекционка» перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае
Заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам стала Виктория Хопатько
Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко
В Благовещенске пытаются решить проблему огромных очередей в РКЦ
В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12
Амурчанин нашел потерянную два года назад собаку в приюте