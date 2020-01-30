Граница между Приамурьем и Китаем будет закрыта до марта

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ было принято решение о продлении закрытия границы между некоторыми регионами России и Китаем. До 1 марта будет приостановлена работа пунктов пропуска в пяти регионах Дальневосточного федерального округа - Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.

Между тем, продолжается работа по возвращению российских туристов с китайских курортов. 29 января за сотней амурчан, отдыхавших на острове Хайнань был направлен пустой самолет. Вернуться домой они должны уже сегодня, 30 января.

Продажа туров в Китай в области остановлена, туристы, купившие билеты заранее возвращают путевки.

- Туристам полностью вернули деньги за стоимость тура. Еще по 16 турпутевкам на остров Хайнань (КНР) - проводится замена маршрутов с учетом пожеланий туристов. По даны мониторинга министерства экономического развития и внешнеэкономических связей области также отмечено два случая отказа граждан от поездок в Юго-Восточную Азию по туристическим путевкам, - сообщают в правительстве Амурской области.

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