2020-03-19T09:22:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурчанку будут судить за распространение фейка о коронавирусе

Женщине грозит штраф до 100 тысяч рублей
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Полиция нашла женщину, которая рассказывала о заразившемся в Амурской области. Фото: pixabay.comПолиция нашла женщину, которая рассказывала о заразившемся в Амурской области. Фото: pixabay.com
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Жительница города Свободный распространяла в социальных сетях недостоверную информацию о новой коронавирусной инфекции. Амурские полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность женщины. Дело амурчанки направлено в суд.

- В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной, - сообщается на сайте управления МВД РФ по Амурской области.

На распространительницу фейка составили административный материал по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». За это правонарушение предусмотрен административный штраф в размере: на граждан – от 30 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Напомним, в ходе пресс-конференции 18 марта руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова подчеркнула, что коронавирусная инфекция в Амурской области не зарегистрирована, эпидемиологическая ситуация стабильно спокойная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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