Амурчанку будут судить за распространение фейка о коронавирусе

Жительница города Свободный распространяла в социальных сетях недостоверную информацию о новой коронавирусной инфекции. Амурские полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность женщины. Дело амурчанки направлено в суд.

- В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной, - сообщается на сайте управления МВД РФ по Амурской области.

На распространительницу фейка составили административный материал по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». За это правонарушение предусмотрен административный штраф в размере: на граждан – от 30 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Напомним, в ходе пресс-конференции 18 марта руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова подчеркнула, что коронавирусная инфекция в Амурской области не зарегистрирована, эпидемиологическая ситуация стабильно спокойная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фейк о заразившемся в педуниверситете разошёлся по соцсетям Благовещенска. В амурском вузе информацию не подтвердили (подробности)

Школы – на каникулы: Как Приамурье защищают от коронавируса. В правительстве региона рассказали о сложившейся ситуации, закрытии школ и тестировании на новую инфекцию (подробности).