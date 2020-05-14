Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 14 мая 2020 года: Амурские медики получат доплаты из бюджета региона

В Амурской области зафиксировано 182 случая новой коронавирусной инфекции, 41 из которых завершился выздоровлением. Число заболевших растёт каждый день, амурчанам регулярно напоминают о мерах предосторожности: ношении масок в общественных местах, соблюдении дистанции. Медикам, работающим с пациентами с COVID-19, оказывают поддержку.

Выплаты от области

Ранее сообщалось, что амурские медработники получат стимулирующие выплаты из федерального бюджета. Регион же решил помочь тем врачам, которые не попадают под критерии всероссийских выплат. На эти цели из областного бюджета выделят 71 миллион рублей.

Как рассказали в правительстве Амурской области, региональные стимулирующие выплаты получат:

- работники медицинских учреждений, оказывающие медицинскую помощь и (или) направленные на вызов к пациентам с подозрением на ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также к лицам, прибывшим из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции: врачам – 16 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 8 000 рублей в месяц, водителям автомобилей санитарного транспорта (и (или) автомобилей скорой медицинской помощи) – 5 000 рублей в месяц;

- работники медицинских учреждений, осуществляющие лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории с признаками респираторных заболеваний, а также лиц, контактных с больным с вероятным случаем новой инфекции и больным с лабораторно подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции: врачам – 16 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 8 000 рублей в месяц; младшему медицинскому персоналу, уборщикам помещений – 4 000 рублей в месяц;

- работники медицинских учреждений, осуществляющие медицинскую помощь лицам, находящимся на изоляции в условиях обсерватора и (или) изолятора медицинского учреждения: врачам – 16 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 8 000 рублей в месяц; младшему медицинскому персоналу, уборщикам помещений – 4 000 рублей в месяц;

- работники медицинских учреждений, осуществляющие санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в Амурской области: врачам – 16 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 8 000 рублей в месяц.

Вакансии пострадавшим

Поддержка предусмотрена и для тех амурчан, которые временно лишились работы из-за коронавируса. Для их привлечения хотят организовать общественные работы, но какие именно – не уточняется.

Начальник амурского управления занятости Елена Дуленова напомнила, что в рамках постановления Правительства Амурской области, работодателям, которые открывают дополнительные вакансии, будет субсидироваться заработная плата сотрудников на общественных работах.

Главы муниципалитетов Приамурья сформировали перечень предприятий и численность рабочих мест для организации таких видов работ. На сегодняшний день в области готовы организовать почти 620 новых вакансий, а центрами занятости населения уже ведется предварительная работа по заключению соглашений с работодателями.

В свою очередь губернатор Амурской области Василий Орлов поставил задачу до 1 июня проработать дополнительные виды работ, к выполнению которых на аналогичных условиях будет возможно подключать граждан, временно оставшихся без работы.

- В текущих условиях значительная потребность в кадрах уже ощущается в сфере строительства. Там есть определенные виды работ, которые не требуют высокой квалификации, и мы таким образом можем открыть возможность работать и получать зарплату тем, кто этого хочет. Но и на этом останавливаться не надо - перечень таких работ предлагаю расширить, - отметил Василий Орлов.

Он добавил, что там, где требуется предварительное обучение специалистов, необходимо организовать краткосрочные курсы переподготовки кадров. Это поможет как в краткосрочной перспективе при решении текущих кризисных проблем, так и в целом на постепенное замещение иностранной рабочей силы в регионе

В ходе заседания также были рассмотрены дополнительные меры поддержки жителям региона. Согласно постановлению Правительства РФ, граждане, потерявшие работу после 1 марта в связи с ограничительными мерами, с апреля по июнь текущего года могут получить пособие по безработице в максимальном размере 12130 рублей, которое дополнительно увеличивается на районный коэффициент. При наличии несовершеннолетних детей пособие увеличивается на 3000 рублей на каждого ребенка.

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