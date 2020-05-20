Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 20 мая 2020 года: Приамурье попало в топ по эффективности борьбы с инфекцией

Прошедшее во вторник, 19 мая, заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Приамурье было отмечено печальной новостью – в регионе подтвердилась первая смерть от вируса. Выросло и число заболевших, теперь в регионе их 247 человек. И это не считая 11 случаев в ЗАТО Циолковский, который в силу своего особого положения не попадает в общую статистику. Однако есть и позитивные моменты.

Область в топе

По данным Экспертного института социальных исследований, в Амурской области отмечается один из самых высоких уровней солидарности общества в противодействии коронавирусу. Наш регион попал в тройку лидером по этому показателю вместе с Московской областью и Бурятией.

- На этих территориях эксперты зафиксировали наиболее широкий спектр участников (органы власти, бизнес и гражданское общество), оказывающих поддержку заболевшим, медикам, социально незащищенным категориям граждан, - рассказали в правительстве Приамурья.

В качестве примера эксперты привели компенсацию расходов на оплату проживания, которую ввели для студентов Дальневосточного государственного университета. Помогает Амурской области и бизнес – крупные компании передают в регион генераторы холодного тумана и средства защиты, открывают новые вакансии, пополняют благотворительный счёт наравне с другими жителями региона.

Пошли на поправку

Идут на поправку и больные коронавирусом, ранее подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как рассказала на заседании оперативного штаба и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, из трех пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к ИВЛ, на сегодня на аппарате остался один. Остальные граждане проходят курс реабилитации.

Всего за время пандемии в регионе выздоровели уже 65 человек, из них 11 – за последние сутки. Среди выздоровевших не только взрослые, но и девять детей. Еще несколько человек проходят лечение на дому.

- На сегодня амбулаторно, на дому, лечатся 15 человек. И это количество будет расти. Это распространенная по всему миру, по всей стране практика. Люди, у которых заболевание протекает в легкой форме, могут проходить лечение на дому, без угрозы заражения других, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Однако, по его словам, в области уже были случаи, когда амурчан вынужденно помещали в инфекционную больницу из-за агрессивной реакции соседей, которые увидели, что к их дому приехали медики в защитных костюмах. Поэтому необходимо проработать вопрос и обеспечить медицинские бригады, работающие по вызову защитными костюмами вне зависимости от того, едут они к инфекционному больному или нет.

Открываются парки

Губернатор Василий Орлов поручил главам муниципальных образований региона проработать возможность свободного доступа амурчан на территории рекреационных зон.

- Насильно удержать людей дома мы не можем, но можем и должны обеспечить их безопасность при нахождении в парках или на спортивных площадках. Главам необходимо тщательно проработать этот вопрос и открыть общественные пространства при соблюдении санитарных норм. Например, на спортивных площадках организовать обработку дезинфицирующими средствами турников или установить санитайзеры, - пояснил губернатор.

Важно, что при открытии парков они будут доступны только для прогулок. Аттракционы и торговля работать не будут.

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