Новые случаи заражения коронавирусом фиксируются в Приамурье ежедневно. За неделю с 4 по 10 января 2021 года вирус выявили у 916 жителей региона. Больше всего – у благовещенцев и свободненцев.Статистику заболевания коронавирусом в первую неделю года опубликовало управление Роспотребнадзора по Амурской области. По данным ведомства, в Благовещенске за этот срок вирус зафиксировали у 285 пациентов, в Свободном – у 101 человека, в Райчихинске – у 58 жителей. Подробные данные по другим городам и районам смотрите в «Только цифры».У 69% заболевших за эту неделю коронавирус протекает в виде ОРВИ, у 29% наблюдается пневмония, у 2% - бессимптомная форма заболевания. Также известно, что 38% заболевших приходятся на возрастную группу от 30 до 49 лет, 27% - от 50 до 64 лет, 18% - старше 65 лет, 9% - от 18 до 29 лет.Под медицинским наблюдением находится 1 875 человек, бывших в контакте с больными COVID-2019.ТОЛЬКО ЦИФРЫГде заболели за неделю?- г. Благовещенск – 285 случаев;- г. Свободный – 101 случай;- г. Райчихинск – 58 случаев;- Мазановский район – 48 случаев;- Серышевский район – 40 случаев;- Благовещенский район – 37 случаев;- Архаринский район – 33 случая;- г. Зея – 32 случая;- г. Шимановск – 30 случаев;- Константиновский район – 29 случаев;- г. Тында – 28 случаев;- Свободненский район – 28 случаев;- Ивановский район – 24 случая;- Магдагачинский район – 19 случаев;- Михайловский район – 19 случаев;- Сковородинский район – 18 случаев;- Тамбовский район – 17 случаев;- г. Белогорск – 14 случаев;- Бурейский район – 13 случаев;- Селемджинский район – 11 случаев;- Зейский район – 10 случаев;- Завитинский район – 4 случая;- Октябрьский район – 4 случая;- Шимановский район – 4 случая;- Тындинский район – 4 случая;- Белогорский район – 3 случая;- Ромненский район – 3 случая.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Приамурье коронавирус нашли у 121 пациента за суткиА 93 амурчанам повезло выздороветь (подробности)