В Амурской области сохраняется трудная эпидемиологическая ситуация. К утру 20 января зарегистрировано в общей сложности 18 221 случай, за сутки – 126 фактов заражения. Но, что еще страшнее, растет число умерших.Четыре дня подряд портал стопкоронавирус.рф сообщает о гибели людей в Амурской области от новой коронавирусной инфекции. С 16 по 19 января скончались 12 человек, несколькими днями ранее, 14 января, умер еще один человек.На фоне этого особенно актуальными кажутся новости о массовой вакцинации, которая официально стартовала в Приамурье. Накануне в регион поступили 12 100 доз долгожданной вакцины, на следующей неделе прибудут еще 13 200 доз.В целом в области рассчитывают привить порядка 300 тысяч человек. В Благовещенске уже открыта запись в трех поликлиниках, и только городская поликлиника №3 пока ждёт поставки оборудования и препарата. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и проинформирует, когда и как смогут попасть в очередь на прививку её пациенты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Трое умерли, 126 заболели: Статистика по COVID-19 на 19 январяЭпидемиологическая ситуация опять ухудшается? (ПОДРОБНОСТИ)В январе – 13 200, в феврале – 33 500: Как будет поступать вакцина в Амурскую областьО вакцинации амурскому губернатору будут докладывать дважды в неделю (ПОДРОБНОСТИ)