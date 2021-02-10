Московская художница Наталья Сорокина вдохновилась историей художника Валерия Мельникова из амурского села Марково. Девушка создала комикс о его жизни и творчестве.Напомним, Валерий Мельников – глухой дедушка, который каждую зиму выходил на заледеневшую реку Хомутинку и создавал из снега удивительные новогодние открытки. Ими приезжали полюбоваться амурчане, их фотографировали из космоса, их любили и ждали. Но в 2020 году не дождались – этой осенью Валерий Мельников заразился коронавирусом и не смог перенести болезнь.Тем не менее, дело деда Валеры живет. Ледовая открытка всё-таки появилась на Хомутинке, но нарисовал её известный амурских скульптор Алексей Сидоров, который из года в год создаёт ледовый городок в Благовещенске. А потом традицию подхватили по всей Амурской области и даже за её пределами, и снежные поздравления с Новым годом появились на десятках рек, озёр и даже на футбольных полях.Такая история не может не тронуть сердце. Не осталась к ней равнодушной и художница Наталья Сорокина. В канун Нового года, 31 декабря, она выложила в своей группе во «ВКонтакте» первую часть комикса «Открытка» о Валерии Мельникове, в которой рассказывалось о его молодости и о том, как он пришёл к созданию ледовых открыток.А сегодня, 10 февраля, появилась вторая часть комикса о том, как открытки деды Валеры заметили и как ему начали присылать письма со всей страны. Прочитать комикс можно на страницах художницы во «ВКонтакте» (там выложена история на русском языке) и в «Инстаграме» (здесь комикс можно прочесть на английском). Третью часть как раз выложат завтра, 11 февраля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Деду Валерию посвящается»: в память о ледовом художнике амурчане нарисовали гигантскую открыткуВ конце октября художник скончался от коронавируса, но память о нем будет жить и дальше (подробности)«Спасибо, деда Валера»: Почти сотню ледовых открыток нарисовали в память об одиноком художнике в ПриамурьеДед Валерий, каждый год выходивший на лед рисовать открытку для амурчан, скончался в октябре от коронавируса (подробности)