Десятки ледовых открыток на замерзших реках, озерах и водохранилищах появились накануне праздника в Амурской области. Жители региона создают их в память о Валерии Мельникове - одиноком художнике, который каждый год дарил амурчанам зимнюю сказку.Ежегодно незадолго до Нового года дед Валерий в селе Марково выходил на лед местной речки Хомутинки и при помощи метлы и лопаты создавал удивительные открытки из снега. В этом году - не успел. В конце октября у него диагностировали коронавирус, а 30 октября амурский «волшебник» скончался в больнице.Смерть художника откликнулась в сердцах жителей Приамурья и побудила их воссоздать то чудо, которое Валерий Мельников из года в год дарил каждому из них. Как только окреп лед, на той самой реке Хомутинке появилась новая ледовая открытка. А потом еще одну создали в поселке Архара. А потом третью - в амурской Ивановке. И вот уже практически все районы Приамурья подключились к доброй традиции, и на реках, озерах и водохранилищах региона начали появляться все новые ледовые открытки.Самая перваяВ этом году открытку в селе Марково, где жил Валерий Мельников, создал пожарный и художник Алексей Сидоров. Ему не привыкать работать с холодными «красками» - уже несколько лет Алексей высекает фигуры из льда и снега для новогоднего городка в амурской столице, Благовещенске.Самая большаяМасштабная открытка появилась накануне в городе Тында - северной столице Амурской области. Чтобы охватить ее взглядом, нужно подняться на высоту птичьего полета: одна из сторон рисунка достигает 90 метров. И это не единственное, что отличает творение тындинцев от других открыток - на этот раз рисунок создавался не на льду, а на стадионе.Самая цветнаяАмурчане активно проявляют творческую жилку, придумывая новые ледовые открытки. В поселке Источном Свободненского района придумали сделать изображение цветным. Сказано – сделано. И вот уже на речке Исток красуется снеговик с красным носом в окружении пушистых зеленых елей.Самая холоднаяВ Тындинском районе традиционно стоят самые суровые морозы в Амурской области. Но это не помешало жителям присоединиться к акции. В сорокаградусный мороз художники из села Усть-Уркима вышли на лед реки Нюкжи и создали свою открытку в память о Валерии Мельникове. При этом изобразили не традиционного Деда Мороза, а эвенка в традиционном наряде.Самая круглаяПоздравление необычной формы нарисовали снегом в селе Поярково. Несколько амурских семей объединились и создали круглую, а не прямоугольную ледовую открытку. Она изображает елочный шар с надписью «Счастливого 2021 года».Традицию продолжают подхватывать во всех уголках Приамурья. Уже создано около сотни открыток. В социальных сетях появились хэштеги #ледоваяоткрытка и #дедувалериюпосвящается, которые амурчане ставят на фотографиях своих творений. Присоединиться к открыточному движению можно и в других регионах – правда, пока что никто не решился. Может быть, первыми станете вы?