Движение на железной дороге полностью восстановлено после схода вагонов в Приамурье

Большая часть вагонов опрокинулась. Фото: Восточно-сибирская транспортная прокуратура

Движение на месте схода вагонов в Амурской области полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

В среду, 17 февраля, в 20.56 здесь, в районе станции Ангарич, с путей сошли 25 вагонов, 23 из них опрокинулись. При происшествии никто не пострадал, но оказались на несколько часов задержаны сразу шесть пассажирских поездов.

На ликвидации последствий крушения работали восстановительные поезда и 340 железнодорожников, амурские пожарные помогали снабжать пассажиров задержанных поездов питанием и водой, контролировали температурный режим в вагонах. 18 февраля в 15.57 по московскому времени восстановительные работы завершились.

- Движение по станции осуществляется в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе ЗабЖД. - Пассажиры задержанных поездов были обеспечены бесплатным питанием, в вагонах поддерживалась комфортная температура. Все задержанные поезда отправлены по маршруту следования. Диспетчерским аппаратом ОАО "РЖД" принимаются меры для их скорейшего ввода в график движения.

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