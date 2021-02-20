Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 февраля 2021: Число летальных исходов опять возросло

А вот число ежедневно выявляемых случаев за последнюю неделю заметно снизилось. Фото: pexels.com

В Амурской области, по последним данным, выявлено 20 598 фактов заражения COVID-19. Из них 19 002 уже завершились выздоровлением, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Однако растет и число летальных исходов: за последние сутки скончались два пациента, общее число умерших от коронавирусной инфекции достигло 159 человек.

Тем не менее, на заседании последнего оперативного штаба по коронавирусу главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова назвала эпидемиологическую ситуацию на территории области стабильной. Как стало известно, с начала недели в Приамурье зарегистрировали 266 случаев заболевания. Для сравнения – на прошлой неделе случаев было 466. В 80% случаев ковид протекает в виде ОРВИ.

- Время расслабляться не наступило. Да, очевидна фаза стабилизации эпидемического процесса. Для нас всех чрезвычайно важно период стабилизации пройти ровно. Мы не должны допустить роста заболеваемости. Все мероприятия, которые действуют на территории области, должны продолжаться, чтобы не было «отката» в ухудшения ситуации, - подчеркнула Ольга Курганова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

35 860 доз вакцины получило Приамурье с сентября 2020 года

1000 из них – это вакцина «ЭпиВакКорона»

7400 доз препарата «ГамКовидВак» доставили 17 февраля

9000 доз еще доставят до конца месяца

25 835 амурчан привились первым компонентом «ГамКовидВака», 12 618 – получили второй компонет

500 жителей области привились первым компонентов «ЭпиВакКороны», вторым компонентом – 471 человек

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