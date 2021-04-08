«Он уже не дышал»: амурские пожарные вытащили кота с того света

Скриншот видео

Спасатели из Белогорска во время пожара буквально вытащили с того света кота. Об этом рассказали в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, а также в ГУ МЧС России по Амурской области.

Счет шел на минуты

Пожар в частном доме случился накануне, 7 апреля, в Белогорске по ул. Никольское шоссе. Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило в 20:41, через пять минут на месте уже были пожарные.

Когда они прибыли, открытым пламенем полыхали веранда и кровля. В доме спасатели обнаружили мужчину 69 лет. Амурчанин не мог выбраться из помещения, объятого пламенем. Сотрудники пожарной части вывели его на свежий воздух. К счастью, мужчина не пострадал и от помощи медиков отказался.

Фото: 28.mchs.gov.ru

Помощь потребовалась его домашнему питомцу, который был обнаружен в одной из комнат. К этому времени животное уже находилось без сознания. Спасатели рассказали, что «мурлыке» пришлось провести сердечно-лёгочную реанимацию. Командир отделения Сергей Жилин принудительно, с помощью средств индивидуальной защиты, подавал ему кислород. Вскоре котик задышал.

Скриншот видео

- Во время тушения пожара, произошедшего в Белогорске по улице Никольское шоссе, пожарные пожарно-спасательной части № 4 города в одной из комнат обнаружили кота. Котик уже не дышал. Огнеборцы вынесли его на улицу и приступили к реанимационным действиям. Через несколько минут животное задышало, - сообщает ГЗ и ПБ в своем инстаграм-аккаунте.

Пожар потушили за 11 минут. Огонь повредил кровлю и полностью уничтожил веранду.

Скриншот видео

Причина неизвестна

Предполагается, что возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности при использовании электрооборудования. Горение могли спровоцировать старая алюминиевая проводка и прохудившаяся крыша. Обстоятельства происшествия устанавливаются, говорят в МЧС.

В соцсетях также опубликовали видео с места событий. Амурчане поблагодарили спасателей за работу.

СПРАВКА КП

Это не первый случай спасения четвероногого питомца в Амурской области. В январе 2021 года в том же Белогорске сотрудники МЧС реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трёхэтажного жилого дома. Тогда пожарные подавали коту через маску кислород и провели непрямой массаж сердца. Реанимационные мероприятия заняли несколько минут, в результате питомец начал дышать сам.

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