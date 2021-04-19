Амурские спасатели вытащили из огня невозмутимого кота

Кот уже прославился своим спокойствием на весь интернет. Фото: Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности

В понедельник, 19 апреля, в 7.25 в поселке Магдагачи Амурской области загорелся жилой дом - огонь охватил его крышу и зимнюю кухню. Под угрозой оказались жизни не только людей, но и кота, которого пришлось выносить из объятой пламенем кухни.

- Во время тушения зимней кухни пожарные услышали жалобное мяуканье. Оказалось, что хозяйский кот забился в угол и не смог выбраться из-за бушевавшего вокруг пламени. Огнеборцы не оставили в беде хвостика и вынесли его из горящего помещения, - рассказали спасатели.

У кота обгорела мордочка, усы и часть спинки, но в целом рыжий не пострадал. Перепуганное животное передали хозяевам дома. Но ,судя по кадрам с места происшествия, которые появились в социальных сетях, животное не особо обрадовалось помощи. В выражении его морды так и читается: «Я бы и сам справился».

Между тем, с огнем смогли справиться только 14 пожарных и три единицы техники. Тушение осложнялось из-за сильного ветра - подумать только, он достигал 22 м/с! - и особенностей самого дома. Деревянный остов был обшит кровельным железом, и чтобы потушить дом, его приходилось снимать.

Ликвидировать возгорание удалось только в 12.10.

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