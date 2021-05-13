Школу №27 Благовещенска проверили после угрозы безопасности

Дети возвращаются за парты. Фото: amurobl.ru

Утром 13 мая учеников школы №27 Благовещенска отпустили по домам - поступила информация о возможной чрезвычайной ситуации. Как выяснила «Комсомольская правда – Благовещенск», 17-летний жители амурского села Николаевка в социальных сетях заявил, что повторит в школе действия стрелка из Казани.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в казанскую школу №175. Он взорвал в здании самодельную бомбу и открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Погибли семь детей и двое взрослых, а 11 мая стало в Казани - да и во всей России - днем траура.

Именно эти действия угрожал повторить молодой человек из Приамурья. После его сообщения правоохранители закрыли школу, оперативные службы начали проверку. К 10.10 13 мая проверка завершена.

- Взрывоопасных предметов не обнаружено. Образовательный процесс возобновлен, - рассказали о результатах работы специалистов в администрации Благовещенска.

Ранее сообщалось, что в школах, колледжах и вузах Амурской области усилили меры безопасности - также в связи с трагедией в Казани. Прежде всего, это коснулось пропускного режима. Кроме того, руководителям поручили проверить морально-психологический климат в классах и учебных группах.

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